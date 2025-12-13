Lenovo Idea Tab Tablet: la promozione Amazon è FUORI di TESTA

Uno sconto mai visto prima d’ora vi attende in questi giorni su Amazon con la possibilità di mettere le mani su un prodotto di alto livello, ma con la minima spesa. Stiamo parlando di Lenovo Idea Tab Tablet, prodotto che oggi viene a costare solamente 229 euro, potendo allo stesso tempo godere di un rapporto qualità/prezzo e di prestazioni davvero di livello superiore alla media.

Il dispositivo viene ufficialmente commercializzato con un ampio display da 11 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione di 2560 x 1600 pixel (2,5K) e garantisce cornici estremamente sottili, dettagli precisi e nitidezza superiore al normale. Il plus è sicuramente rappresentato dal refresh rate a 90Hz, un qualcosa che ne migliora chiaramente il livello qualitativo, rendendo l’esperienza chiaramente più fluida e adatta alla maggior parte degli scopi.

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Il processore è il MediaTek Dimensity 6300, octa-core che viene accoppiato con una configurazione che prevede 8GB di RAM e anche 256GB di memoria interna (che ricordiamo è espandibile con l’ausilio di una microSD). A rendere l’esperienza ancora più completa ci pensa la presenza, inclusa in confezione, della Tab Pen, utilissima proprio per riuscire ad innalzare notevolmente la produttività con un prodotto che non solo è un tablet, ma diventa un centro di lavoro multimediale.

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Lenovo Idea Tab Tablet in offerta su Amazon: ecco quanto costa oggi

Lenovo Idea Tab Tablet può essere vostro con un investimento davvero ridotto rispetto agli standard iniziali, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 229 euro per il suo acquisto, con spedizione gratuita a domicilio, garanzia legale della durata di 24 mesi, e tutta la solita ottima copertura di Amazon. Ordinatelo subito al seguente link.

Il sistema operativo di riferimento è Android 15, con tutta la personalizzazione grafica che caratterizza i prodotti di Lenovo.