Lenovo Googlebook 15: OLED 120 Hz e tasto Google dedicato

Le immagini stampa e la scheda tecnica completa di Lenovo Googlebook 15 sono finite in Rete, e questa volta il livello di dettaglio è tale da togliere quasi ogni dubbio su cosa sia davvero questo notebook Android. Se ne parlava da circa un mese e mezzo, prima con leak frammentari, poi con la conferma del nome commerciale. Ora arrivano render, misure, porte e persino il peso.

Il modello viene identificato con il codice GB 15IPH12, dove quella sigla IPH rimanda alla piattaforma Intel Panther Lake H. Le dimensioni parlano di 341 x 236 x 15,9 mm per 1,29 kg, almeno nella variante più leggera, con una colorazione battezzata Cloud Grey. Niente di estremo, insomma, ma nemmeno un prodotto entry level: siamo dalle parti di un laptop di fascia media, molto lontano dai Chromebook a basso costo a cui Google ci aveva abituati.

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Cosa c’è sotto la scocca del Googlebook di Lenovo

Il cuore del sistema è la CPU Intel Core Ultra 5 325 con grafica integrata. Non è chiaro se siano previste configurazioni con processori diversi o con una GPU dedicata. La RAM dovrebbe essere di tipo LPDDR5x nei tagli da 16 o 32 GB, mentre per l’archiviazione si parla di 256 o 512 GB, con ogni probabilità su unità SSD anche se la documentazione non lo specifica.

Sul fronte connettività troviamo WiFi 7 e Bluetooth 5.4, quindi non l’ultimissimo standard 6.0. La batteria è da 70 Wh e, stando ai numeri trapelati, dovrebbe reggere fino a 11 ore in riproduzione video.

Il display è probabilmente l’asso nella manica: un pannello OLED da 15,3 pollici con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel in formato 16:10, refresh rate a 120 Hz, 500 nit di luminosità, copertura del DCI P3 al 100% e supporto al tocco. Le cornici, nei render, appaiono sottili e uniformi. La webcam da 5 megapixel sta dentro una piccola tacca che sporge dalla scocca sopra lo schermo, e il puntino rosso visibile lascia intuire un otturatore fisico per la privacy. L’audio esce da quattro altoparlanti stereo con Dolby Atmos, sistemati in due griglie ai lati della tastiera, accompagnati da due microfoni.

Tastiera, tasto Google e quella striscia luminosa chiamata Glowbar

Lenovo ha scelto di rinunciare al tastierino numerico nonostante la diagonale generosa. C’è invece un tasto Google dedicato, posizionato esattamente dove sui notebook classici si trova il tasto Windows, e una fila di 14 tasti funzione con lettore di impronte digitali integrato accanto a F14. La tastiera è retroilluminata, mentre il touchpad da 150 x 95 mm si presenta molto ampio, con feedback aptici e presumibilmente supporto alle gesture. Sul poggiapolsi compaiono i loghi Googlebook e Dolby Atmos.

La dotazione di porte non delude: sul lato destro una Thunderbolt 4 e una HDMI 2.0, sul sinistro una seconda Thunderbolt 4, una USB di tipo A in versione 3.2 e un jack audio combo da 3,5 mm.

Poi c’è la Glowbar, una sottile striscia luminosa sul coperchio collocata dietro alla tacca della webcam. Funziona in modo simile alla HiLight dei Pixel 11 Pro e dovrebbe segnalare lo stato della batteria e della ricarica. Visti i quattro colori tipici di Google, è difficile immaginare che si fermi lì.

Googlebook OS e l’integrazione con Gemini

Il software si chiama Googlebook OS, anche se Google non ha ancora comunicato un nome ufficiale. Dai render sembra sostanzialmente Android in modalità desktop con qualche aggiunta. Il pezzo forte è l’integrazione di Gemini Intelligence a livello di hardware e software, pensata per accompagnare l’utente lungo tutto il flusso di lavoro, dall’idea all’azione. La documentazione trapelata accenna anche alla sincronizzazione con uno smartphone Android, così da accedere ad app e file del telefono direttamente dal laptop.

Oltre al notebook, Lenovo dovrebbe presentare un mouse potenziato dall’intelligenza artificiale, anch’esso con Glowbar, capace di sfruttare le funzioni del Magic Pointer.

L’arrivo sul mercato è atteso a breve, forse già entro settembre, con il 15 settembre indicato dai rumor come data chiave. Sui prezzi nessuna certezza: un portatile con specifiche simili e Windows 11 viaggia intorno ai 1.000 euro, e tutto dipenderà da quanto Google e i produttori vorranno essere aggressivi.

Fonte: TecnoAndroid