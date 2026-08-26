LEMS, il sismometro NASA che ascolterà i terremoti lunari

Il sismometro che ascolterà i terremoti sulla Luna è pronto, e la NASA lo ha già completato in attesa che qualcuno lo porti a destinazione. Si chiama LEMS, sigla che sta per Lunar Environment Monitoring Station, ed è una piccola stazione scientifica pensata per essere installata dagli astronauti di una futura missione Artemis nei pressi del Polo Sud lunare. Il compito è tanto semplice da spiegare quanto delicato da eseguire, ovvero mettersi in ascolto del sottosuolo e registrare ogni minima vibrazione.

Perché sì, il terreno lunare non se ne sta immobile come si potrebbe immaginare guardandolo da quaggiù. Anche lassù esistono i terremoti lunari, e non sono l’unica sorgente di movimento. Le forti variazioni termiche, con il passaggio brusco tra zone illuminate e zone in ombra, generano sollecitazioni sul suolo. Gli impatti dei meteoriti fanno il resto, scuotendo la crosta e propagando onde che attraversano gli strati sottostanti.

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Perché ascoltare il sottosuolo lunare conta davvero

Ogni vibrazione è un’informazione. Le onde sismiche viaggiano nel sottosuolo e cambiano comportamento a seconda dei materiali che incontrano, quindi analizzarle significa ricostruire cosa si nasconde sotto la superficie lunare senza dover scavare. È un metodo indiretto ma potentissimo, lo stesso che sulla Terra permette di studiare la struttura interna del pianeta.

C’è però un secondo motivo, molto più pratico e legato alle persone. Tornare sulla Luna, stavolta, non significa soltanto piantare una bandiera e ripartire. L’obiettivo dichiarato è imparare a viverci, e prima di costruire qualsiasi tipo di infrastruttura serve sapere quanto e come trema il terreno su cui si andrà a poggiare tutto. Un modulo abitativo, un impianto energetico, una piattaforma di atterraggio, ognuno di questi elementi ha bisogno di essere progettato tenendo conto dei rischi reali del sito scelto. Sapere quali sollecitazioni possono colpire strutture e astronauti diventa una questione di sicurezza, non un dettaglio accademico.

Dagli strumenti di Apollo alla nuova stazione LEMS

L’idea alla base di LEMS non nasce dal nulla, anzi ha un precedente illustre. Durante il programma Apollo furono posati sulla superficie lunare alcuni sismometri, tra il 1969 e il 1972, e quegli strumenti continuarono a lavorare fino al 1977. Il bottino raccolto in quegli anni fu notevole, con circa 13.000 tra terremoti lunari e altre vibrazioni registrate. Numeri che hanno cambiato la percezione di un corpo celeste che, fino a quel momento, molti immaginavano geologicamente spento.

La nuova stazione riprende quel filo ma lo porta altrove, in tutti i sensi. Il Polo Sud lunare è una regione completamente diversa da quelle esplorate dalle missioni Apollo, con caratteristiche ambientali e geologiche tutte da mappare, ed è anche l’area su cui si concentrano le attenzioni delle prossime missioni con equipaggio. Ascoltare proprio lì il sottosuolo significa raccogliere dati inediti in un punto strategico.

Al suo interno LEMS ospita due sismometri estremamente sensibili, capaci di cogliere anche le vibrazioni più deboli del terreno. La differenza rispetto al passato sta anche nella tecnologia, perché gli strumenti odierni sono più compatti, più sensibili e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli lasciati mezzo secolo fa. Una combinazione che permette di ottenere misure di qualità superiore con ingombri e consumi ridotti, aspetto tutt’altro che secondario quando ogni chilogrammo trasportato oltre l’atmosfera terrestre ha un costo.

Il passo successivo tocca agli equipaggi, che dovranno portare fisicamente la stazione sul posto e installarla nel corso di una delle prossime missioni del programma Artemis.