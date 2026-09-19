L’autismo è rimasto stabile in 12 anni, a crescere sono le diagnosi

Di epidemia di autismo si parla da anni come se fosse un dato acquisito, e invece una ricerca condotta tra i bambini in età scolare in Corea del Sud racconta qualcosa di diverso: nell’arco di dodici anni la quota reale di bambini con autismo è rimasta stabile, mentre è cresciuta soltanto la percentuale di chi ha ottenuto una diagnosi formale. Due cose che vengono spesso confuse, ma che non significano affatto la stessa cosa.

La distinzione è meno sottile di quanto sembri. Quando si contano le diagnosi registrate negli archivi sanitari o scolastici, si sta misurando l’attività dei servizi, non la condizione in sé. Se cambiano i criteri, se aumenta la consapevolezza delle famiglie, se gli insegnanti imparano a riconoscere certi segnali e se le strutture diventano più accessibili, il numero di diagnosi sale. Il fenomeno sottostante, però, può essere rimasto identico a sé stesso. È esattamente ciò che emerge dal lavoro sui bambini coreani, dove i ricercatori hanno seguito l’andamento nel tempo distinguendo la prevalenza effettiva da quella semplicemente certificata.

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Perché i numeri crescono senza che cresca l’autismo

Il punto centrale è che per decenni molti bambini nello spettro non sono stati individuati. Le forme meno evidenti, quelle senza disabilità intellettiva associata o senza problemi comportamentali vistosi, passavano sotto il radar. Erano bambini descritti come timidi, strani, distratti, magari un po’ rigidi nelle abitudini. Nessuna etichetta clinica, nessun percorso di supporto. Quei casi esistevano, semplicemente non entravano nelle statistiche. Ecco perché, guardando indietro, sembra che l’autismo sia esploso all’improvviso: in realtà è cambiato lo sguardo di chi osserva, non la frequenza di ciò che viene osservato.

Il metodo fa una differenza enorme. Uno studio che va a cercare attivamente i casi nella popolazione, sottoponendo a screening l’intera coorte di bambini di una certa fascia d’età, arriva a un numero molto più solido rispetto a un conteggio basato sui soli referti già esistenti. È la strada scelta anche in questo caso, e il risultato è che il dato reale non si è mosso nell’arco dei dodici anni presi in esame. Si è mosso il rapporto tra bambini individuati e bambini rimasti invisibili, il che è un segnale di sistemi sanitari e scolastici che funzionano meglio, non di una emergenza sanitaria in corso.

Un dibattito che non riguarda solo la statistica

La questione ha implicazioni concrete, perché la narrazione dell’epidemia alimenta da tempo la caccia a un colpevole esterno. Se i casi aumentano, la logica vuole che ci sia una causa nuova, qualcosa introdotto di recente nell’ambiente o nella vita dei bambini. Da qui l’infinita serie di ipotesi accusatorie, molte delle quali smentite più volte. Se invece l’aumento riguarda soltanto le diagnosi, l’intera impostazione del ragionamento crolla e il tema diventa un altro: come garantire servizi, supporto e riconoscimento a una popolazione che prima veniva ignorata.

C’è poi un aspetto di dignità che non passa inosservato. Parlare di epidemia significa descrivere l’autismo come un contagio, un danno sopravvenuto, un problema da contenere. Molte persone autistiche rifiutano da tempo questa cornice e rivendicano il diritto a essere considerate parte della normale variabilità umana, con bisogni specifici che meritano risposte adeguate. I dati raccolti in Corea del Sud si aggiungono a una serie di ricerche che vanno nella stessa direzione: la crescita delle cifre racconta l’evoluzione dei criteri diagnostici e della capacità di individuare i casi, non una improvvisa diffusione della condizione tra i più piccoli.

Fonte: TecnoAndroid