Laser cinese su nave civile, immagini che riaccendono il dibattito internazionale

Le immagini circolate nelle ultime ore sui social cinesi hanno attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali, riaprendo il dibattito sull’impiego di tecnologie militari in contesti apparentemente civili. Le fotografie mostrano quello che sembra essere un sistema laser LY-1 installato sul ponte scoperto di una nave roll-on/roll-off, una tipologia di imbarcazione normalmente utilizzata per il trasporto di veicoli e merci.

Il laser, riconoscibile per la torretta elettro-ottica e per il veicolo su cui risulta montato, appare fissato al ponte con robuste catene, segno di un’installazione temporanea ma studiata per resistere al movimento della nave. Non sono arrivate conferme ufficiali da parte delle autorità cinesi. La semplice presenza di un laser militare su una piattaforma civile però è bastata a generare numerose ipotesi sul reale scopo dell’operazione.

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Le navi Ro-Ro sono state spesso citate come asset logistici strategici, grazie alla loro capacità di trasportare rapidamente mezzi pesanti e grandi quantità di materiale. La Cina le ha già integrate in esercitazioni anfibie, sfruttandone la flessibilità. Testare un laser su una nave di questo tipo potrebbe rappresentare un passo ulteriore nella sperimentazione di soluzioni difensive adattabili a scenari reali.

Il sistema laser LY-1 è progettato per contrastare minacce leggere e rapide

A differenza delle armi convenzionali, un laser non produce rumore, non utilizza munizioni fisiche e consente ingaggi rapidi contro bersagli difficili da intercettare con sistemi tradizionali.

Installare un laser su una nave civile potrebbe avere una valenza sperimentale importante, soprattutto per valutare l’efficacia di queste tecnologie in ambiente marittimo. Umidità, salsedine, vibrazioni e continuo movimento della piattaforma rappresentano infatti sfide tecniche rilevanti, molto diverse dalle condizioni controllate dei test a terra.

Il confine tra ambito civile e militare, nella strategia cinese, appare sempre più sfumato. Negli anni, diverse imbarcazioni commerciali sono state adattate a esigenze operative militari, spesso con modifiche strutturali pensate per impieghi duali. Senza dichiarazioni ufficiali, le immagini del laser restano un indizio interessante, ma non una prova definitiva della sua operatività o del suo impiego futuro.