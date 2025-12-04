La sfida dei 200 megapixel di OmniVision

OmniVision prepara una mossa importante nel panorama mobile. L’azienda sarebbe pronta a introdurre un sensore fotografico da 200 megapixel destinato ai modelli più ricercati. La notizia emerge poche ore dopo l’annuncio di Sony riguardo al suo primo sensore da 200 megapixel. La risposta della concorrente statunitense indica un settore sempre più competitivo. Il nuovo componente porta il nome di OmniVision OVB0D e promette un passo avanti deciso.

Il formato del sensore raggiunge 1/1,1 pollici e risulta leggermente più ampio rispetto alla recente proposta Sony. Questa scelta suggerisce una maggiore capacità di catturare luce. L’arrivo sul mercato sarebbe previsto nei prossimi mesi. I primi dispositivi a integrarlo dovrebbero appartenere ad alcuni produttori asiatici di fascia alta. Le aziende coinvolte puntano a migliorare drasticamente le prestazioni in condizioni complesse. La crescente attenzione verso l’imaging mobile spinge i marchi a investire in soluzioni innovative. Il mercato asiatico rimane ancora il più ricettivo verso queste tecnologie. Gli utenti dei modelli premium cercano sempre un miglioramento visibile nei loro scatti.

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Le prime informazioni tecniche e le strategie dei produttori di OmniVision

I dettagli tecnici su OmniVision OVB0D restano al momento limitati. Le informazioni disponibili provengono da un post diffuso in Corea del Sud dal noto leaker Ice Universe. Non esistono conferme ufficiali, ma la descrizione fornisce un quadro interessante. Il sensore utilizza un filtro Bayer accompagnato da una particolare struttura dual-on-chip. Questa soluzione appare meno complessa rispetto al sistema QQBC impiegato da Sony. La tecnologia produttiva scelta da OmniVision si basa su un processo a 22 nanometri. Il nuovo sensore supporta DCG e LOFIC Gen2+, utili per gestire l’HDR su più fotogrammi. La FWC raggiunge i 400K e garantisce una maggiore capacità di gestione della luce. La gamma dinamica tocca i 108 dB e rappresenta un valore notevole per un prodotto mobile. Secondo le indiscrezioni, Vivo, OPPO, Xiaomi e HONOR potrebbero adottare questo sensore nelle loro future serie flagship.

Il debutto commerciale sarebbe fissato per la prima metà del 2026. L’ingresso di OVB0D potrebbe influenzare le strategie di altri produttori. Samsung, secondo il leaker, manterrebbe un sensore simile all’attuale HP2. Questa scelta aprirebbe un interessante confronto tra soluzioni tecniche diverse. L’evoluzione dei prossimi mesi definirà la nuova gerarchia nella fotografia da smartphone.