Il gruppo francese La Poste ha ammesso un furto di dati di dimensioni enormi che riguarda una delle sue filiali. Al centro della vicenda c’è Maileva, la piattaforma con cui le aziende francesi spediscono lettere e documenti, che dopo un attacco informatico avvenuto a metà settembre ha perso nome, cognome e indirizzo postale di 22 milioni di persone. Un numero impressionante, che diventa ancora più significativo quando si scopre che quasi nessuna di queste persone è cliente diretta del servizio.

Per capire come si arrivi a cifre simili bisogna guardare a cosa fa davvero Maileva. Non si tratta di un servizio rivolto ai privati ma di uno strumento pensato per le imprese, che lo usano per gestire la corrispondenza senza occuparsene internamente. Ed è proprio questo meccanismo, in apparenza innocuo, a spiegare la portata dell’incidente.

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Cos’è Maileva e perché i numeri sono così alti

Maileva è un marchio di Docaposte, la divisione digitale del gruppo La Poste. Le aziende si affidano a questa piattaforma per inviare lettere, raccomandate, buste paga e fatture evitando tutta la parte di stampa e imbustamento che altrimenti dovrebbero gestire in casa. In pratica Maileva si colloca a metà strada tra chi spedisce e chi riceve, occupandosi del lavoro materiale che sta nel mezzo.

Questo ruolo da intermediario è la chiave per leggere l’intera faccenda. Le 22 milioni di persone coinvolte non hanno sottoscritto nulla con Maileva e, con buona probabilità, molte non ne conoscevano nemmeno l’esistenza. Sono invece i destinatari delle comunicazioni inviate dalle aziende che si appoggiano al servizio. Chi ha ricevuto una busta paga, una fattura o una raccomandata passata attraverso questo canale potrebbe quindi ritrovarsi tra gli interessati senza averne mai avuto sentore.

I dati sottratti riguardano informazioni anagrafiche di base, ovvero nome e cognome, abbinate all’indirizzo di residenza o di recapito. Si tratta comunque di elementi personali, e la quantità di persone coinvolte rende l’episodio uno dei più rilevanti per il gruppo postale francese. La natura stessa della piattaforma, che smista corrispondenza per conto di tante realtà diverse, fa sì che un singolo punto di accesso violato possa esporre milioni di nominativi in un colpo solo.

Una vicenda iniziata a settembre

La parte forse più curiosa della storia riguarda i tempi. La Poste ha reso pubblico il furto solo sabato 14 novembre, confermando quanto già circolava negli ambienti specializzati in sicurezza informatica. Le prime notizie sull’entità della violazione, infatti, erano emerse prima della comunicazione ufficiale del gruppo.

Un primo segnale che qualcosa non andava c’era stato già a fine settembre. Il 24 di quel mese era venuto a galla un incidente che aveva costretto a fermare i servizi della piattaforma per sei giorni, a causa di tentativi di accesso non autorizzato. Maileva era poi tornata operativa il 29 settembre, e all’epoca la cosa sembrava chiusa lì, almeno dal punto di vista pubblico.

Con il senno di poi quell’interruzione appare collegata allo stesso attacco. L’episodio di settembre e la sottrazione dei dati sembrano infatti riferirsi alla medesima intrusione, anche se all’epoca non si parlava ancora di numeri. Il quadro completo, con i 22 milioni di persone i cui nominativi e indirizzi sono finiti nelle mani dei pirati informatici, è emerso soltanto adesso, a quasi due mesi di distanza dal blocco della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid