Quando si parla di attacchi hacker vengono in mente schermate nere e computer pieni di codici incomprensibili. Nella vita di tutti i giorni però il pericolo nasce spesso da abitudini molto più banali come una password riciclata su più siti, un messaggio che spinge a cliccare in fretta o il router di casa lasciato con le credenziali di fabbrica. Per proteggere account e dati personali non servono competenze tecniche, bastano alcuni controlli mirati su smartphone e account.

Il punto di partenza è quasi sempre la posta elettronica. Chi riuscisse a entrare nella casella email avrebbe in mano la chiave per reimpostare le password di molti altri servizi, ed è proprio lì che conviene concentrare le prime attenzioni.

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Password diverse, verifica in due passaggi e occhio al phishing

Usare la stessa combinazione per email, social e negozi online è comodo ma innesca un vero effetto domino. Se le credenziali di un servizio vengono sottratte possono essere provate anche altrove. Meglio quindi una password differente per ogni servizio, soprattutto per la posta, i social e gli account con dati di pagamento. Un gestore di password può generarne di lunghe e conservarle in modo sicuro, senza bisogno di ricordarle a memoria. Dove disponibili vale la pena considerare anche le passkey, che permettono di accedere con il sistema di sblocco del dispositivo come l’impronta o il riconoscimento del volto.

La verifica in due passaggi, chiamata anche 2FA o MFA, rende molto più difficile l’accesso a chi non è autorizzato perché dopo la password richiede un’ulteriore conferma, per esempio un codice o una notifica sul telefono. Andrebbe attivata prima sull’account email principale e poi su conti bancari, social e altri servizi importanti. Potendo scegliere, un’app di autenticazione o una chiave di sicurezza sono le opzioni preferibili, anche se le possibilità cambiano da servizio a servizio.

Poi c’è il capitolo phishing. Un SMS sulla consegna di un pacco, una mail che sembra arrivare dalla banca o un avviso di pagamento da confermare puntano quasi sempre sulla fretta. Imitano bene nome e logo di un’azienda ma mirano a far inserire password, dati personali o numeri della carta su un sito falso. Davanti a un messaggio inatteso è meglio non aprire il link e accedere invece dall’app ufficiale o digitando l’indirizzo già noto. Lo stesso vale per contattare banche e aziende, sempre attraverso un canale già verificato. Nemmeno la scritta “https” è una garanzia, visto che indica soltanto una connessione cifrata e non l’identità di chi ha creato la pagina.

Router, aggiornamenti e WiFi pubblico

Il router fa da ponte tra Internet e i dispositivi di casa. Per ridurre i rischi bisogna cambiare la password amministratore predefinita e impostare una password WiFi robusta, diversa da quelle degli account online. Tra le opzioni di sicurezza conviene scegliere WPA3 o in alternativa WPA2, mentre standard datati come WEP e WPA non sono più consigliati. Vanno installati anche gli aggiornamenti dell’apparecchio quando disponibili. Molti modelli consentono poi di creare una rete separata per gli ospiti, così da condividere la connessione senza distribuire la password principale.

Gli aggiornamenti di sistema e delle app non aggiungono solo funzioni ma correggono anche falle di sicurezza già individuate. L’ideale è attivare quelli automatici su smartphone, computer, browser e app senza dimenticare tablet e smart TV. Sul telefono servono un codice di blocco e, se presente, la funzione per localizzarlo o cancellarne i dati da remoto in caso di furto. Le app andrebbero scaricate dagli store ufficiali, controllando che chiedano solo le autorizzazioni davvero necessarie.

Il WiFi pubblico di bar, hotel e aeroporti non è automaticamente insicuro perché oggi molti siti e app cifrano i dati trasmessi. Conviene però verificare il nome della rete, dato che potrebbero esisterne altre con nomi simili a quello ufficiale, ed evitare di installare certificati o profili di configurazione richiesti da pagine inattese. Per operazioni delicate si può usare la connessione dati del telefono. I codici di verifica ricevuti via SMS o app non vanno mai comunicati, perché una richiesta simile non diventa legittima solo perché compare su una rete pubblica.

Backup e primi controlli da fare

Un backup non impedisce un attacco ma aiuta a recuperare i file se il telefono va perso, il computer si rompe o i dati diventano inaccessibili. Foto e documenti importanti possono essere conservati su un servizio cloud oppure su un supporto esterno. Chi usa un disco farebbe bene a scollegarlo a fine operazione, così da non lasciarlo sempre connesso al dispositivo.

Per un primo giro di controlli contro gli attacchi hacker il punto di partenza resta l’email principale, da proteggere con una password sicura e la verifica in due passaggi. Subito dopo vengono l’aggiornamento dei dispositivi e la modifica delle credenziali predefinite del router.

Fonte: TecnoAndroid