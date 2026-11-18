I preordini di GTA 6 stanno raggiungendo cifre che fino a poco tempo fa sembravano difficili anche solo da immaginare. Stando all’ultimo aggiornamento del sistema di monitoraggio delle vendite di Sensor Tower, il nuovo capitolo della celebre serie firmata Rockstar Games avrebbe già superato quota 14,94 milioni di copie prenotate, con un ricavo lordo stimato attorno a 1,3 miliardi di euro. Si tratta di dati non ufficiali, frutto delle rilevazioni della società di ricerca, eppure bastano a restituire in modo piuttosto chiaro le dimensioni di un lancio che non ha davvero precedenti nella storia del settore.

Gran parte di questo slancio passa da PS5. Sulla console di casa Sony sarebbero state prenotate 11,13 milioni di copie, mentre a Xbox Series X e S vengono attribuite 3,81 milioni di unità. In termini percentuali la divisione si attesta al 74% contro il 26% del totale, una proporzione che rispecchia in buona misura la differente diffusione delle due macchine tra i giocatori.

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PlayStation in testa anche sul fronte dei ricavi

Quando si passa al lato economico il divario resta ampio. Le stime indicano circa 950 milioni di euro incassati grazie alla versione PlayStation, mentre i restanti 330 milioni circa arriverebbero dall’edizione destinata alle console Microsoft. Numeri che non vengono considerati particolarmente sorprendenti, soprattutto alla luce della base installata di PS5, sensibilmente più ampia rispetto a quella della rivale. Le vendite del titolo sulla piattaforma di Redmond, in ogni caso, sarebbero comunque significative per l’intero ecosistema Xbox, che con un’uscita del genere ottiene risultati di tutto rispetto pur partendo da una posizione numericamente inferiore.

Fin dove possono spingersi le prenotazioni

Le proiezioni guardano ancora più in alto. Secondo Sensor Tower i preordini potrebbero arrivare a 25 milioni di copie entro il giorno del debutto. Se la ripartizione tra le piattaforme dovesse rimanere la stessa, il conteggio finale si tradurrebbe in circa 18,5 milioni di unità su PS5 e 6,5 milioni su Xbox Series X e S. Già adesso, peraltro, GTA 6 risulterebbe il gioco più prenotato di sempre sulle console PlayStation e Xbox, potenzialmente in grado di lasciarsi alle spalle il precedente riferimento rappresentato da Cyberpunk 2077, che all’epoca si era fermato a quota 8 milioni di preordini. Un distacco notevole, insomma, che aiuta a capire quanto l’attesa attorno al titolo Rockstar sia cresciuta nel tempo.

Un ulteriore indicatore arriva da Circana, che ha interrogato il pubblico statunitense. Negli Stati Uniti il 29% dei giocatori su console e PC avrebbe dichiarato l’intenzione di acquistare il nuovo episodio della saga. Si tratta della quota più alta mai registrata dalla società per un singolo videogioco, e in pratica equivale a quasi una persona su tre tra quelle coinvolte nella rilevazione. Un dato che va ad aggiungersi alle stime sulle prenotazioni e che descrive un interesse diffuso ben oltre la cerchia degli appassionati più accaniti. L’appuntamento con l’uscita è fissato per il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X e S. Chi ha già prenotato una copia dovrà mettere in conto un ingombro di circa 212 GB di spazio sul disco della propria console, e il precaricamento del gioco è già disponibile.

Fonte: TecnoAndroid