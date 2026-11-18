Microsoft ha rilasciato la versione definitiva di .NET 11, la nuova generazione della sua piattaforma di sviluppo. Le novità toccano le prestazioni, il linguaggio con l’arrivo di C# 15, gli strumenti per portare l’intelligenza artificiale dentro le applicazioni e diversi aggiornamenti per ASP.NET Core, Blazor e lo sviluppo desktop. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è ridurre il lavoro ripetitivo di chi programma, velocizzare l’esecuzione del software e rendere più semplice creare programmi per Windows, Linux, macOS e dispositivi mobili.

Nata nei primi anni 2000 come tecnologia legata soprattutto a Windows, la piattaforma ha vissuto una trasformazione profonda con .NET Core e con la successiva unificazione. Oggi può contare su una comunità internazionale di sviluppatori e su un catalogo NuGet che supera i 589.000 pacchetti, con oltre 1.100 miliardi di download complessivi. Per Microsoft questo rilascio è un altro passo verso applicazioni più efficienti e strumenti in grado di aiutare davvero chi scrive codice.

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Più velocità per i programmi e per gli strumenti di sviluppo

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il compilatore JIT, quello che trasforma il codice intermedio in istruzioni eseguibili dal processore. Microsoft ne ha affinato la capacità di eliminare controlli superflui, semplificare le operazioni e ottimizzare le chiamate ai metodi. Alcune operazioni ora richiedono meno istruzioni e consumano meno risorse, proseguendo il lavoro già avviato con .NET 10. I vantaggi reali comunque dipendono dalle caratteristiche delle singole applicazioni.

La parte curiosa è che a correre di più sono anche gli strumenti di sviluppo. L’interfaccia a riga di comando usa adesso un componente nativo compilato in anticipo, così da eseguire alcune operazioni senza inizializzare l’intero ambiente. Il server MSBuild resta poi attivo tra un’invocazione e l’altra ed evita di ripetere certe attività preparatorie. Il risultato sono meno attese quando si lanciano comandi, si compilano progetti o si lavora a lungo sulla stessa applicazione.

Con C# 15 arrivano invece gli union types, che permettono di dichiarare che una variabile può contenere uno tra diversi tipi ben definiti. Pensando a un programma che cerca un prodotto in un database, il risultato può essere il prodotto stesso oppure un segnale della sua assenza. Lo sviluppatore può rappresentare entrambe le possibilità e il compilatore controlla che vengano gestite correttamente. Debuttano anche le closed hierarchies, gerarchie di classi in cui il compilatore conosce i tipi derivati ammessi. Sono funzioni utili soprattutto nella manutenzione di progetti complessi, perché scovano certi errori prima dell’esecuzione.

Intelligenza artificiale, Web e aggiornamento

Una fetta consistente del rilascio è dedicata all’intelligenza artificiale. Il nuovo SDK include un modello di progetto per creare server compatibili con il Model Context Protocol, lo standard che consente agli assistenti AI di dialogare con strumenti e servizi esterni, e basta un singolo comando per generarne la struttura iniziale. Le librerie Microsoft.Extensions.AI offrono interfacce comuni per collegare modelli diversi, mentre Microsoft Agent Framework aiuta a costruire agenti capaci di richiamare funzioni, ricordare lo stato delle conversazioni e coordinare più operazioni. Alcune librerie restano disponibili via NuGet anche per versioni precedenti.

Sul fronte Web, ASP.NET Core 11 introduce la validazione asincrona dei dati, che interroga database o servizi remoti senza tenere occupato un thread durante l’attesa, oltre al supporto predefinito a OpenAPI 3.2. Blazor porta il componente CacheView per conservare l’HTML di alcune sezioni di pagina e la possibilità, da attivare esplicitamente, di sospendere le sessioni legate a schede inattive. Ci sono anche componenti sperimentali per interfacce conversazionali con agenti AI. Le librerie standard guadagnano la compressione Zstandard e System.Text.Json supporta le sequenze JSON Lines. Il framework .NET MAUI adotta CoreCLR come runtime predefinito e prova una nuova modalità Hot Reload per XAML, ancora in anteprima. Windows Forms riceve stili grafici moderni attivabili a scelta e WPF correzioni su stabilità e gestione delle finestre.

Quanto all’aggiornamento, molto dipende dal ciclo di vita delle applicazioni. .NET 11 è una versione STS con due anni di supporto, mentre .NET 10 resta la scelta LTS per chi vuole una manutenzione più lunga. Microsoft ricorda che .NET 8 e .NET 9 hanno raggiunto la fine del supporto il 10 novembre 2026 e che i progetti ancora basati su queste versioni dovrebbero migrare, soprattutto se espongono servizi in rete. Per partire servono il pacchetto scaricabile dal sito ufficiale e una versione compatibile di Visual Studio 2026, dopo aver verificato librerie, dipendenze e requisiti hardware. Installare il nuovo SDK, da solo, non aggiorna automaticamente le applicazioni.

Fonte: TecnoAndroid