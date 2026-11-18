Anche questo mese il Patch Tuesday di Microsoft non è passato senza strascichi. Subito dopo il rilascio degli aggiornamenti cumulativi il ricercatore noto come Nightmare Eclipse ha reso pubblici i dettagli di una nuova vulnerabilità zero day in Windows 11 battezzata SignDrop. La falla è ancora senza patch e permetterebbe a un utente locale di ottenere i privilegi NT AUTHORITYSYSTEM sfruttando proprio una protezione che Redmond aveva introdotto per bloccare gli attacchi informatici.

Il bersaglio è il driver Common Log File System (CLFS) e secondo chi l’ha scoperta la tecnica riesce ad aggirare perfino i meccanismi di autodifesa degli antivirus. Tutto nasce da una modifica arrivata a fine ottobre 2025 per rendere più sicura la gestione dei log di sistema, un componente già finito al centro di parecchie vulnerabilità di escalation dei privilegi. Il ricercatore ipotizza che fino all’80% delle installazioni Windows possa essere esposto, anche se la stima non poggia su dati raccolti sul campo.

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Quando una difesa di Windows 11 diventa un punto debole

CLFS è un sottosistema che offre funzioni di registrazione transazionale ad applicazioni e componenti del sistema operativo. Il driver kernel clfs.sys gestisce strutture di log anche piuttosto complesse e il fatto di elaborarle con privilegi elevati rappresenta da tempo un rischio. Per limitare l’uso di file manipolati Microsoft ha introdotto un sistema di autenticazione basato su HMAC, cioè una chiave crittografica legata alla singola macchina che controlla l’integrità dei dati prima che CLFS ne interpreti le strutture interne. La misura è descritta nella documentazione KB5056852 e riguarda Windows 11 e Windows Server 2025 con gli aggiornamenti distribuiti dal 28 ottobre 2025.

Il meccanismo individuato da Nightmare Eclipse coinvolge Microsoft Defender. L’attaccante prepara alcuni file .blf modificati ad arte e spinge l’antivirus ad aprirli. Defender lavora con permessi ben superiori a quelli di un utente comune e quando accede a quei file Windows può generare ulteriori file di supporto con i privilegi SYSTEM, i più alti disponibili. Il guaio è che alcune autorizzazioni legate a quei file restano nelle mani dell’aggressore. Combinando questa debolezza con altre caratteristiche della gestione CLFS il ricercatore è arrivato a una shell SYSTEM, ovvero alla possibilità di eseguire comandi sulle parti più delicate del sistema. Non serve violare la crittografia né spegnere prima l’antivirus perché SignDrop si appoggia al comportamento di componenti del tutto legittimi.

Come capire se il PC è esposto e quali precauzioni prendere

Secondo Nightmare Eclipse l’exploit funziona su Windows 11 26H2 e su versioni sperimentali di Windows 11 e Windows Server 2025. Per un primo controllo basta aprire l’Editor del Registro con Windows+R, digitare regedit e raggiungere la chiave HKEYLOCALMACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCLFSAuthentication. Qui il valore Mode indica come viene gestita la nuova protezione. Con 1 il sistema è in modalità learning e continua ad accettare i vecchi log aggiungendo man mano le informazioni necessarie per verificarli, una fase pensata per evitare problemi di compatibilità. Di norma dopo 90 giorni scatta la modalità enforcement, segnata dal valore 0, e da lì CLFS rifiuta i file privi di una firma valida. Il passaggio avviene da solo al successivo avvio del driver. Il punto però è che SignDrop, sempre secondo il ricercatore, funziona in entrambi i casi perché il difetto sta nella protezione stessa.

Al 12 novembre 2026 non c’è una correzione specifica né una conferma ufficiale con un identificativo CVE e non risultano attacchi reali documentati. Si tratta comunque di una falla di escalation locale dei privilegi, quindi non basta collegarsi al computer via Internet. Prima serve eseguire codice sulla macchina della vittima, magari con un programma malevolo, un allegato infetto o un’altra vulnerabilità che garantisca l’accesso iniziale. In attesa della patch conviene usare un account standard anziché uno da amministratore per le attività di tutti i giorni. Non cancella il rischio legato a SignDrop, che punta proprio a scavalcare gli account limitati, ma riduce le strade per altre compromissioni. Restano fondamentali gli aggiornamenti di Windows, Defender e degli altri programmi installati insieme alla prudenza verso codice di origine sconosciuta.

Nelle aziende gli amministratori possono ricorrere ad App Control for Business o AppLocker per bloccare software non autorizzato e tenere d’occhio i tentativi anomali di ottenere i privilegi SYSTEM. Sconsigliato invece disattivare la protezione CLFS modificando il valore Mode nel Registro perché, pur potendo fermare l’exploit nelle condizioni descritte dal ricercatore, esporrebbe Windows ad altre vulnerabilità già note.

Fonte: TecnoAndroid