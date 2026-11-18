Nel remake di Zelda Ocarina of Time i Fagioli Magici hanno un compito preciso e tutt’altro che secondario. Vanno piantati nelle zone di terreno soffice sparse per Hyrule quando Link è ancora bambino, così che dopo il viaggio nel tempo, una volta diventato adulto, il protagonista trovi ad attenderlo delle piante rampicanti pronte all’uso. Di fatto servono a preparare l’accesso a luoghi che altrimenti resterebbero irraggiungibili, almeno nell’epoca futura. Conviene quindi sapere come ottenerli, quanti ne servono davvero e dove si trovano tutti i punti in cui seminarli, così da completare il lavoro in un solo giro.

Quanti Fagioli Magici servono e dove comprarli

Il conto è semplice. In Ocarina of Time ci sono 10 zone di terreno soffice in cui è possibile piantare, perciò per sfruttarle tutte bisogna procurarsi esattamente 10 Fagioli Magici. Non esiste un modo per trovarli in giro gratis, visto che l’unica fonte è un venditore lungo il Fiume Zora, a metà del percorso.

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C’è però un requisito da soddisfare prima. Il mercante diventa accessibile solo dopo aver sbloccato le Bombe, cosa che avviene completando la Caverna dei Dodongo. Il primo fagiolo costa 10 Rupie, poi il prezzo sale di altre 10 Rupie a ogni acquisto successivo. Raggiunta quota 10, il venditore smette automaticamente di vendere, quindi non c’è il rischio di comprarne più del necessario.

Tutte le zone di terreno soffice in Zelda Ocarina of Time

Va ricordato un dettaglio importante, ovvero che i semi non possono essere piantati quando Link è adulto. Tutto il lavoro di semina va fatto nella fase da bambino. Le stesse buche di terra morbida, tra l’altro, si prestano anche a un altro uso, perché gli insetti in bottiglia liberati sopra di esse possono far uscire le Skulltula d’oro dal terreno.

Il primo punto si trova sul Fiume Zora, proprio accanto al venditore di fagioli, e la pianta permette di attraversare il corso d’acqua fino a una piattaforma rialzata. Nel Villaggio Kokiri la zona da cercare sta dietro al negozio e porta a un’altura con una Rupia Viola. Nei Boschi Perduti le buche sono due. La prima si raggiunge svoltando due volte a sinistra partendo dall’ingresso del Villaggio Kokiri e conduce a uno scrigno con dentro una Rupia Viola, mentre la seconda è vicina al passaggio che porta alla zona del Tempio della Foresta e consente di ottenere una Skulltula d’oro altrimenti inaccessibile.

Dal Monte Morte al Colosso del Deserto

Salendo sul Monte Morte si incontra il terreno soffice accanto alla Caverna dei Dodongo, da cui la pianta trasporta Link fino a un Frammento di Cuore. Un altro frammento si ottiene dal Cratere del Monte Morte, seminando fuori dall’ingresso del Tempio del Fuoco per arrivare alla parte superiore del cratere. Nel Cimitero di Calbarico la buca è vicina all’albero a nord e porta a un Frammento di Cuore posato in cima ad alcune rovine.

Al Lago Hylia il punto giusto è accanto al laboratorio, e la pianta accompagna il giocatore verso alcune isolette del lago, tra cui una che custodisce un altro Frammento di Cuore. Nella Valle Gerudo bisogna invece raggiungere le scogliere che si trovano proprio sotto il ponte sulla strada per la Fortezza Gerudo. Per scendere senza danni serve un Cucco, dopodiché il rampicante conduce a un ulteriore Frammento di Cuore. L’ultima zona è al Colosso del Deserto, vicino all’ingresso del Tempio dello Spirito, e serve a recuperare una Skulltula d’oro. Una volta piantati, i semi si trasformano nell’epoca futura in vegetali che fanno da piccole piattaforme sospese, capaci di trasportare Link lungo percorsi prestabiliti. Proprio grazie a questi tragitti diventano raggiungibili ricompense e luoghi che prima erano fuori portata.

Fonte: TecnoAndroid