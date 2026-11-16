FaceStealer, truffa nordcoreana con deepfake da 370 milioni

Si chiama FaceStealer la campagna di ingegneria sociale attribuita alla Corea del Nord che, stando alle stime, avrebbe sottratto alle vittime circa 370 milioni di euro in criptovalute e che risulta collegata anche al recente colpo ai danni di Binance. Il nome è stato scelto dall’FBI e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che hanno annunciato una vera e propria offensiva contro questa ondata di crimini informatici partendo dal sequestro dell’infrastruttura cloud usata dagli aggressori. Secondo le autorità americane dietro gli attacchi c’è Pyongyang, che userebbe le criptovalute rubate per finanziare il proprio governo.

Il comunicato ufficiale del Dipartimento di Giustizia punta molto sui toni forti, ma è il rapporto dettagliato dell’FBI a contenere le informazioni davvero rilevanti. I tecnici del Bureau hanno messo le mani su un’infrastruttura basata sul cloud che conteneva 900 video delle vittime prese di mira. FaceStealer viene descritta come una forma evoluta di spear phishing, arricchita da deepfake generati con l’intelligenza artificiale, dallo sfruttamento delle reti di contatti e dei dati personali delle persone colpite e da una preparazione meticolosa che a volte comincia mesi prima dell’attacco vero e proprio.

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FaceStealer, truffa nordcoreana: dal colpo a Binance al caso Axios

Difficilmente questa battuta d’arresto basterà a fermare l’operazione, che sarebbe attiva da almeno 18 mesi. Una tempistica che coincide con diversi tentativi di intrusione simili già documentati in passato. Il furto più grosso attribuito a FaceStealer resta quello subito da Binance, con un bottino superiore ai 4,6 miliardi di euro, per fortuna in gran parte congelato o recuperato. Ma non si tratta certo dell’unico episodio.

L’agenzia federale collega alla campagna circa 370 milioni di euro in criptovalute sottratte e segnala un dettaglio non da poco. Gli hacker hanno provato più volte a infiltrarsi nel software open source, soprattutto nei moduli Javascript/NPM e nei pacchetti Rust noti come crate. Anche se non viene citato esplicitamente, uno degli esempi è quasi certamente la compromissione di Axios avvenuta a marzo 2026. Questa libreria Node/Javascript registra circa 100 milioni di download a settimana e per qualche ora ha contenuto uno strumento di accesso remoto. Fortunatamente il problema è rientrato in fretta.

Jason Sayayman, lo sviluppatore di Axios coinvolto, è caduto nella trappola di un aggressore che si era spacciato per un’azienda legittima interessata ad assumerlo. I truffatori avevano ricreato l’identità dell’amministratore delegato, allestito uno spazio di lavoro su Slack con canali dall’aspetto credibile e infine lo avevano invitato a una riunione su Teams con diversi “partecipanti”.

Come funziona la trappola dei falsi meeting

È proprio questo il copione da cui mette in guardia l’FBI. Tutto comincia con l’accesso alle app di comunicazione di una persona. Da lì gli aggressori prelevano le conversazioni precedenti, le liste dei contatti e soprattutto registrano di nascosto video della persona stessa o dei suoi interlocutori. Filmati e informazioni servono poi ad agganciare il vero bersaglio, al quale arrivano spesso proposte di lavoro o opportunità di investimento.

Prima o poi la vittima riceve un invito a una riunione su Zoom o Teams che in realtà gira su un server controllato dai criminali, raggiungibile tramite domini che imitano quelli originali con piccole storpiature, come “uu01webzoom.us” o “teams.livemeet.us”. Durante l’incontro compaiono spesso partecipanti ricreati con i deepfake oppure vengono riprodotte registrazioni di meeting precedenti. Il tutto appare decisamente credibile anche perché gli scambi avvenuti fino a quel momento contengono informazioni e riferimenti reali.

A un certo punto però spunta un “problema tecnico” e alla vittima viene chiesto di installare un aggiornamento o un programma per risolverlo, che ovviamente nasconde un malware. Da quel momento gli aggressori hanno campo libero sul computer e sui dati della persona colpita. Raccolgono sessioni del browser, password delle pipeline CI/CD e credenziali di ogni tipo per arrivare ai portafogli di criptovalute, oppure usano quel materiale per individuare un bersaglio ancora più appetibile. È andata così con lo sviluppatore di Binance attraverso il quale sono stati violati gli hot wallet della piattaforma.

Secondo l’FBI questo schema può ripetersi in più cicli finché gli aggressori non raggiungono l’obiettivo prefissato, accumulando lungo la strada una gran quantità di video e informazioni preziose che rendono il colpo finale molto più convincente.

Fonte: TecnoAndroid