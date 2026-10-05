GTA VI: kayak, pesca, palestra e un legame da coltivare

Tredici anni sono tanti, e nel mondo dei videogiochi somigliano quasi a un’era geologica. È la distanza che separa Grand Theft Auto V, uscito il 17 settembre 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, da GTA VI, atteso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo il quinto capitolo ha attraversato altre due generazioni di console e ha venduto centinaia di milioni di copie. Sul nuovo gioco, invece, Rockstar ha lasciato trapelare pochissimo, almeno fino a poco tempo fa.

I primi trailer si erano limitati a mostrare Vice City, lo stato di Leonida, i protagonisti Jason e Lucia e parecchia fauna locale, umana e non. La svolta è arrivata il 27 agosto con Grand Theft Auto VI: An Extended Look, quasi mezz’ora di sequenze catturate direttamente dal gioco su PlayStation 5. Oltre a missioni, sparatorie e inseguimenti, il filmato mostra tanti momenti tranquilli. E sono proprio questi a raccontare meglio quanto sia piena la nuova mappa.

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Kayak, pesca, palestra e una coppia da coltivare

Tra le attività che mancavano nella modalità storia di GTA V compaiono pesca, kayak e basket. Jason tira a canestro, la coppia scivola sull’acqua in kayak e qualcuno getta la lenza. Quanto siano approfondite non è ancora chiaro. Rockstar non ha diffuso un elenco ufficiale dei minigiochi e vedere qualcosa in un trailer non garantisce di poterlo fare liberamente. Nel montaggio spuntano anche jet ski, idroscivolanti, gare in moto e su circuito, immersioni e paracadutismo. C’è persino il wrestling, con Jason che sale su un piccolo ring all’aperto e ne esce piuttosto malconcio. Se si tratti di un vero minigioco con più incontri o di un episodio isolato, per ora non si sa.

Torna poi la palestra, vecchia conoscenza della serie. Lucia usa una panca per i pesi con comandi legati ai grilletti del controller, un po’ come accadeva in GTA: San Andreas del 2004, dove dieta ed esercizio cambiavano fisico e statistiche di CJ. GTA V aveva abbandonato quel sistema. Stavolta pare invece che Jason e Lucia potranno ingrassare, dimagrire o mettere su muscoli.

La novità più curiosa riguarda il rapporto tra i protagonisti. Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e codirettore di Rockstar North, ha spiegato che il gioco tiene traccia del legame fra i due con un sistema separato da quello che registra il comportamento criminale. Lo si alimenta passando del tempo insieme, che sia una partita a biliardo, un giro di minigolf, una gita in kayak o una rapina in banca. La componente romantica non è obbligatoria e i due possono anche lasciarsi, limitandosi a collaborare ai colpi. Ritorna inoltre il cambio di personaggio. Quando sono lontani la telecamera si sposta dall’uno all’altra come in GTA V, mentre se sono vicini il passaggio è quasi immediato. Nelson ha fatto l’esempio di Jason alla guida e di Lucia sul sedile del passeggero, intenta a controllare i social sul telefono.

Polizia con la memoria lunga e un profilo criminale

Anche il sistema di ricercato cambia parecchio e prende spunto da Red Dead Redemption 2. Secondo Nelson la polizia conserva ciò che ha visto: il veicolo usato, i vestiti, l’aspetto dei protagonisti e il fatto che fossero insieme. L’interfaccia indica quali dettagli sono noti agli agenti, quindi cambiare auto, separarsi o modificare il proprio aspetto aiuta a far perdere le tracce. Nell’Extended Look la coppia incendia l’auto del colpo e passa a un furgone molto più anonimo. Sullo schermo, poi, le stelle sono sei contro le cinque di GTA V, anche se non si sa ancora cosa scatenerà l’ultimo livello.

Accanto c’è il Criminal Profile, che non stabilisce se Jason e Lucia siano buoni o cattivi ma che tipo di criminali diventano. GTA VI osserva soprattutto ciò che va oltre il necessario. Minacciare qualcuno durante una rapina fa parte del lavoro, mentre sparare o distruggere senza motivo incide sul profilo nel tempo. Los Santos, al contrario, dimenticava tutto in fretta e dopo una strage si poteva andare tranquillamente a giocare a tennis. Online circolano già classificazioni e conseguenze dettagliate, ma una parte di queste informazioni arriva da sessioni per la stampa o da ricostruzioni non confermate direttamente da Rockstar.

Dal capitolo western arrivano anche le interazioni contestuali. All’inizio del filmato Jason incontra un cane e, puntandolo, compaiono tre opzioni: rimproverarlo, accarezzarlo oppure osservarlo. GTA V offriva una città affollata di persone e animali ma pochi modi per rapportarsi con loro. Red Dead Redemption 2 permetteva invece ad Arthur Morgan di salutare, provocare o rispondere ai passanti senza trasformare ogni incontro in una missione, un’idea che il nuovo capitolo sembra voler recuperare almeno in parte.

Fonte: TecnoAndroid