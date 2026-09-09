Kirin 950 Pro, Huawei senza tecnologia USA nel Mate XT2

Il nuovo Kirin 950 Pro di Huawei arriva con una dichiarazione che pesa più delle specifiche tecniche: secondo l’azienda cinese, dentro quel pezzo di silicio non c’è tecnologia statunitense. Niente. Il processore è stato progettato per far funzionare Mate XT2, il pieghevole a tre schermi che rappresenta la vetrina più ambiziosa del gruppo, e segna un altro passo lungo la strada dell’autonomia nella progettazione dei semiconduttori.

Il chip mette insieme core di elaborazione LinxiCore, una GPU e una unità di elaborazione neurale, la cosiddetta NPU, tutti disegnati internamente da Huawei. La parte che ha attirato più attenzione, però, riguarda l’architettura: si chiama Tau Scaling e consiste nell’avvicinare fisicamente i vari componenti all’interno del SoC. L’obiettivo dichiarato è ridurre le dimensioni del die e guadagnare prestazioni senza dover ricorrere ai processi produttivi più avanzati, quelli su cui lavorano realtà come TSMC e Intel.

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Cosa promette il Kirin 950 Pro e cosa dicono gli analisti

I numeri diffusi dall’azienda parlano di prestazioni superiori del 42% rispetto al processore che equipaggiava il precedente pieghevole a tre schermi. Un salto consistente, almeno sulla carta. Va detto che gli analisti avevano già guardato al Tau Scaling con interesse, ma senza gridare alla rivoluzione: tecnologia intelligente, sì, svolta epocale nel settore dei semiconduttori, non proprio. Il Kirin 950 Pro è comunque già operativo, monta su Mate XT2 e il dispositivo viene venduto a circa 2.560 euro, cifra che colloca il prodotto in una fascia dove i confronti diretti sono pochi.

Il tempismo del lancio non passa inosservato. Il mercato dei pieghevoli resta piccolo, molto piccolo: secondo Counterpoint rappresenta appena l’1,6% delle vendite complessive di smartphone registrate nel 2025. Dentro quel perimetro ristretto, però, Huawei potrebbe chiudere il 2026 con una quota del 24%. E subito dopo, a pochi giorni di distanza, è previsto l’ingresso di Apple nel segmento dei foldable, con stime che assegnano all’azienda di Cupertino il 25% del mercato entro la fine dell’anno. Due colossi che si sfiorano su un terreno ancora tutto da costruire.

HarmonyOS, l’ambizione oltre gli smartphone

Durante la presentazione Huawei ha aggiornato anche i dati su HarmonyOS, il sistema operativo sviluppato come alternativa ad Android: 85 milioni di dispositivi raggiunti. Il numero suona grande fuori contesto, meno se si considera che la piattaforma è stata introdotta nell’ottobre 2024 e che il mercato globale di smartphone e dispositivi connessi si misura in miliardi di unità. La diffusione, per ora, resta circoscritta.

Il punto più interessante di tutta la vicenda riguarda forse qualcosa che non è stato annunciato. Un chip progettato senza componenti americani, capace di reggere prestazioni di fascia alta, apre scenari che vanno ben oltre un telefono pieghevole. Huawei non ha parlato di piani per portare il Kirin 950 Pro o la relativa architettura in altri settori, ma un’eventuale estensione verso categorie diverse di dispositivi permetterebbe alla Cina di alleggerire la propria dipendenza dalle soluzioni firmate AMD, Intel e NVIDIA. Un’ipotesi, nulla di più, però il potenziale è evidente.

Nel frattempo la situazione concreta è un’altra. Il Tau Scaling resta legato a un singolo prodotto e a un singolo mercato, quello cinese. Fuori dai confini nazionali il panorama racconta altro: Xiaomi, Oppo e Honor hanno costruito una presenza internazionale ben più solida, in particolare in Europa, Africa e America Latina, appoggiandosi ad Android e ai servizi Google. Un vantaggio distributivo che Huawei, dopo le restrizioni degli ultimi anni, non è ancora riuscita a recuperare. Il Mate XT2 dunque si muove su un binario parallelo, sostenuto da un ecosistema autonomo che cresce lentamente e da un processore che l’azienda presenta come simbolo di indipendenza tecnologica.