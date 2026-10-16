Kena, offerte prorogate al 22 ottobre ma PosteMobile resta fuori

Le offerte operator attack di Kena restano attivabili ancora per qualche giorno, con prezzi da 4,99 euro al mese e almeno 100 Giga di traffico dati, ma online cambia qualcosa per chi arriva da PosteMobile. La scadenza, che nei giorni scorsi era stata fissata alle ore 10:00 del 15 ottobre 2026, è stata spostata di nuovo e adesso le promozioni dovrebbero rimanere disponibili fino alle ore 10:00 del 22 ottobre 2026, salvo ulteriori modifiche.

Lo schema è quello già noto. Nei negozi aderenti si trova Kena 4,99 100GB 5G TOP, mentre sul sito ufficiale si possono sottoscrivere Kena 4,99 150 GB 5G TOP e Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G. Per la prima delle due proposte web il countdown compare sia in home page che nella pagina dedicata, per la seconda invece il conto alla rovescia è visibile soltanto nella scheda dell’offerta.

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PosteMobile esclusa dalle promozioni online

La novità principale riguarda la lista degli operatori di provenienza. PosteMobile è stata rimossa sia da Kena 4,99 150 GB 5G TOP che da Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, quindi chi ha un numero con questo gestore non può più attivare nessuna delle due tariffe online. E non finisce qui, perché contro PosteMobile sono sparite anche Kena 4,99 Voce 10GB a 4,99 euro al mese e Kena 7,99 250 GB 5G a 7,99 euro al mese.

Nei punti vendita la situazione resta diversa. Kena 4,99 100GB 5G TOP include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga fino in 5G con velocità fino a 250 Mbps a 4,99 euro al mese. Serve la portabilità contestuale del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali, con l’eccezione di Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite e la spesa iniziale è di 5 euro, da cui viene scalato il primo mese anticipato lasciando 0,01 euro di credito.

Cosa offrono le due tariffe sul sito

Kena 4,99 150 GB 5G TOP costa 4,99 euro al mese e porta minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga in 5G con download limitato a 250 Mbps. Si attiva con portabilità da Iliad, CoopVoce e numerosi operatori virtuali come Lyca Mobile, Spusu, Digi Mobil, Optima o Sky Mobile, mentre restano fuori PosteMobile, Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. Anche qui niente costi per attivazione e scheda, con un primo esborso di 5 euro.

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, a 5,99 euro mensili, offre gli stessi minuti e SMS ma con 200 Giga in 5G fino a 250 Mbps, che diventano 300 attivando la Ricarica Automatica. Grazie all’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”, valida fino al 30 dicembre 2026 su tutte le offerte Kena da 5,99 euro in su, arrivano infatti 100 Giga extra ogni mese. Questa tariffa accetta anche un nuovo numero oppure la portabilità da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce e altri virtuali, escludendo PosteMobile, Very Mobile e Tiscali. La spesa iniziale sale a 6 euro, sempre con il primo mese incluso e 0,01 euro di credito residuo.

Il gestore, secondo marchio di TIM, sfrutta la rete dell’operatore principale e dal 16 luglio 2025 anche il 5G, che in queste offerte è già compreso nel prezzo. Le velocità massime arrivano a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, mentre senza copertura o con un telefono non compatibile si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Alcuni clienti hanno comunque segnalato ritardi nell’attivazione del 5G. Dal 5 agosto 2025 è disponibile anche il formato eSIM e per chi acquista online con la formula “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire con Video Selfie, SPID o CIE, quest’ultima dal 24 giugno 2026. In tutte le proposte sono inclusi segreteria telefonica e i servizi Lo Sai e Chiama Ora, mentre esauriti i Giga la navigazione si blocca, salvo ricorrere al servizio Restart per anticipare il rinnovo. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia, mentre per i dati nel 2026 la soglia è di 7,5 Giga al mese con le offerte da 4,99 euro e di 9 Giga con quelle da 5,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid