Kena Mobile rilancia con Promo Rush 130: 230GB e primo mese gratis

Nel segmento delle offerte mobili pensate per chi cambia gestore, Kena Mobile introduce Promo Rush 130, una soluzione che punta su una dotazione di dati particolarmente ampia e su un prezzo equilibrato. L’offerta ha un costo di 6,99€ al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e 230GB in 4G ogni mese. Una quantità di traffico dati generosa, utile per chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva tra social, streaming, musica e navigazione quotidiana.

La proposta è rivolta agli utenti che portano il proprio numero da Iliad oppure da uno dei numerosi operatori virtualipresenti sul mercato. La scelta di limitare l’accesso alla portabilità consente a Kena Mobile di posizionare il piano come un’offerta “operator attack”, pensata per attirare chi cerca un cambio vantaggioso mantenendo un prezzo stabile e contenuto.

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Uno degli aspetti più importanti è che il primo mese è completamente gratuito, permettendo così di testare la qualità della rete, la gestione dei dati e l’esperienza generale senza alcun costo iniziale.

Attivazione semplice e SIM consegnata gratuitamente

La SIM viene spedita gratis, un dettaglio che contribuisce a rendere la procedura di attivazione immediata e senza spese accessorie. La navigazione avviene su rete TIM, che offre una copertura capillare e prestazioni fluide anche nelle aree meno centrali. Inoltre, la velocità in 4G è più che sufficiente per tutte le attività quotidiane, incluse videochiamate e streaming ad alta definizione.

Il pacchetto dei minuti illimitati consente di effettuare chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, mentre i 200 SMS offrono un margine utile anche per comunicazioni tradizionali. La combinazione tra traffico dati abbondante e servizi inclusi rende Promo Rush 130 una scelta particolarmente appetibile per chi necessita di un piano affidabile, senza vincoli e con un costo sostenibile.

La proposta conferma l’approccio di Kena Mobile, basato su chiarezza, assenza di sorprese e prezzi fissi nel tempo. Con 6,99€ al mese, 230GB e primo mese in omaggio, il piano si posiziona tra le offerte più interessanti nel panorama delle tariffe legate alla portabilità.