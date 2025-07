Vodafone vs Kena Mobile con offerte fino a 230GB al mese

Le offerte Silver 100 e Silver 150 rappresentano la risposta di Vodafone alle richieste dei nuovi clienti che arrivano da Iliad o operatori virtuali. La prima prevede 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese. La seconda, invece, porta il traffico dati a 150 giga al prezzo di 9,99€ mensili.

Entrambe le promozioni hanno un costo di attivazione scontato a 5€ per il primo mese. Un elemento chiave è la possibilità di attivare gratuitamente il servizio SmartPay, che consente di ricevere 50 giga aggiuntivi semplicemente ricaricando da conto corrente o carta. In questo modo, la Silver 150 arriva virtualmente a 200 giga al mese, diventando ancora più competitiva. Le due offerte, però, restano esclusive per chi effettua la portabilità da gestori specifici. Per chiarirvi tutti gli aspetti, ci sono i paragrafi successivi che spiegano tutto persino e per segno.

Kena Mobile: 230 giga in 4G e primo mese gratuito

Kena Mobile, virtuale su rete TIM, risponde con una strategia semplice ed efficace: offrire più giga possibile al minor prezzo, mantenendo costi trasparenti. La Promo Rush 130 include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, con un canone fisso di 6,99€ al mese.

Il primo mese è gratuito, la consegna della SIM è inclusa e l’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. L’attivazione è veloce e si gestisce online, senza costi nascosti. A differenza di Vodafone, qui non ci sono servizi extra da attivare: tutto è incluso fin da subito, senza modifiche future.

Strategia strutturata e semplicità senza compromessi

Vodafone propone modularità, premi fedeltà e bonus SmartPay, ideali per chi apprezza un ecosistema ricco e consolidato. Kena Mobile preferisce un approccio diretto, con più giga di base, meno passaggi e un prezzo inferiore. Due filosofie opposte, che parlano entrambe a chi vuole tanto traffico dati, ma con priorità diverse. Ora bisogna solo fare la vostra scelta.