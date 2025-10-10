Kena Mobile Promo Rush 130: 230 GB e primo mese gratis, ecco il prezzo

Nel settore delle offerte low-cost, Kena Mobile si conferma uno degli operatori virtuali più dinamici, con una nuova promozione pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Si chiama Promo Rush 130 ed è una tariffa che offre 230 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 6,99€ al mese, con il primo mese completamente gratuito.

230 GB in 4G e nessun costo nascosto per gli utenti: Kena Mobile vince così

La Promo Rush 130 è una delle offerte più complete della gamma Kena. Ogni mese mette a disposizione 230 GB di traffico dati sulla rete 4G, garantendo velocità e copertura estesa grazie all’infrastruttura mobile TIM. Il tutto è accompagnato da minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi e da 200 SMS mensili.

Il canone mensile di 6,99€ resta invariato nel tempo, senza rimodulazioni o aumenti futuri, mantenendo fede alla filosofia di trasparenza del marchio. Inoltre, la consegna della SIM è gratuita, un dettaglio che rende l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Primo mese gratuito e attivazione per utenti selezionati solo con Kena Mobile

Un punto di forza dell’offerta è l’incentivo iniziale: il primo mese è gratis, un’occasione utile per testare il servizio e la copertura senza alcuna spesa immediata.

La Promo Rush 130 è riservata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali, confermando la volontà di Kena di attrarre clienti da realtà concorrenti. L’attivazione può essere effettuata online in pochi minuti, con la possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa senza costi di spedizione.

Una proposta chiara e conveniente: Kena Mobile prende il largo

Con 230 GB di traffico, minuti illimitati, 200 SMS e un mese gratuito, Kena Mobile mette sul tavolo una delle promozioni più equilibrate e trasparenti del momento. Una soluzione pensata per chi desidera un piano economico, stabile e con una dotazione di dati più che generosa, senza complicazioni e senza costi nascosti.