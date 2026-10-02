John Ternus: l’AI è una svolta, l’eredità di Jobs e Cook

Il passaggio di consegne ai vertici di Cupertino trova finalmente una voce diretta: John Ternus ha raccontato in una nuova intervista come è arrivato al ruolo di CEO Apple, cosa ha imparato lavorando accanto a Steve Jobs e Tim Cook e perché considera l’intelligenza artificiale una svolta destinata a ridisegnare il modo in cui l’azienda pensa i propri prodotti. Un racconto in prima persona che, più che annunciare novità di prodotto, serve a mettere a fuoco un metodo di lavoro e una visione.

Il tema della successione ai vertici di Apple circola da tempo, e non stupisce che ogni parola di Ternus venga letta con la lente d’ingrandimento. Qui però l’approccio è diverso dal solito comunicato: si parla di percorso personale, di apprendistato lungo anni, di quello che significa ereditare una cultura aziendale costruita da due figure tanto diverse quanto complementari.

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Cosa resta di Jobs e Cook nel racconto di Ternus

La parte forse più interessante dell’intervista riguarda proprio l’eredità. Da un lato Steve Jobs, con quella ossessione per il dettaglio e per l’idea che un prodotto debba avere un senso prima ancora di avere una scheda tecnica. Dall’altro Tim Cook, che ha insegnato all’azienda a essere una macchina operativa di precisione, capace di reggere volumi e complessità che nessuno aveva mai gestito prima in quel settore.

Ternus mette insieme le due lezioni senza sceglierne una. E si capisce perché: chi ha vissuto dall’interno le stagioni più diverse dell’azienda sa che l’equilibrio tra intuizione e disciplina è esattamente ciò che ha permesso a Cupertino di non perdere la rotta. Non c’è nostalgia nel modo in cui ne parla, piuttosto la consapevolezza di aver assorbito due modi di ragionare che ora servono entrambi.

Il tono generale è quello di chi conosce la casa da dentro, non di chi arriva da fuori con un piano di rilancio. Ed è una differenza che pesa, perché racconta una continuità dichiarata più che una rottura.

L’AI come svolta, non come slogan

Sul fronte dell’AI, Ternus non usa mezzi termini: la considera una svolta. Non un accessorio da aggiungere a un elenco di funzioni, ma qualcosa che cambia il modo stesso in cui si progetta un dispositivo e in cui le persone ci interagiscono. È un punto delicato, perché negli ultimi anni Apple è stata spesso descritta come inseguitrice in questo campo, e ogni dichiarazione dei suoi dirigenti viene inevitabilmente misurata su quel metro.

Il ragionamento che emerge è comunque coerente con la storia dell’azienda: l’intelligenza artificiale ha valore se diventa qualcosa di utile e comprensibile per chi usa un telefono o un computer tutti i giorni, non se resta una dimostrazione tecnica per addetti ai lavori. La tecnologia, in altre parole, deve sparire dietro l’esperienza.

Prodotti, direzione e quello che verrà

L’intervista tocca anche il tema dei nuovi prodotti, ed è qui che Ternus resta volutamente sul generale. Nessun elenco di dispositivi in arrivo, nessuna data. Piuttosto l’idea che la direzione sia già tracciata e che il compito di chi guida oggi l’azienda sia far convergere hardware, software e intelligenza artificiale in un’unica cosa che funzioni bene, senza forzature.

Per un dirigente cresciuto nell’ingegneria dei prodotti, è una posizione quasi naturale. La differenza tra un’idea brillante e un oggetto che arriva sugli scaffali sta tutta nell’esecuzione, e questo Ternus lo ha visto accadere decine di volte da posizioni molto vicine al cuore delle decisioni.

Resta il fatto che un’intervista di questo tipo, nel momento in cui l’azienda affronta un cambio al vertice, vale soprattutto come dichiarazione d’intenti: Apple continua sulla strada tracciata, con l’AI come leva principale dei prossimi anni.

Fonte: TecnoAndroid