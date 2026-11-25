Il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA ha aperto un nuovo fronte di polemiche, stavolta concentrato sulla gestione della società e sull’effettiva autonomia del suo consiglio di amministrazione. Diversi investitori ed esperti di governance aziendale contestano soprattutto i tempi della scelta. Reintegrare il CEO prima che si chiudano le indagini interne, sostengono, rischia di intaccare la credibilità degli amministratori e la loro capacità di decidere in modo indipendente.

Sulla vicenda pesa anche una componente politica, visto che l’amministrazione Trump è intervenuta direttamente nella gestione della crisi. La retromarcia del board è arrivata a pochi giorni dalla nota con cui l’azienda aveva escluso un ritorno di Huang. Il manager si era dimesso il 12 novembre dopo le indiscrezioni su relazioni extraconiugali e su un presunto tentativo di avvicinamento da parte dell’intelligence cinese.

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Un ritorno deciso mentre l’indagine è ancora aperta

L’annuncio è arrivato il 23 novembre 2026, al termine di colloqui con esponenti di alto livello del governo statunitense. Secondo la società il consiglio non ritiene che la presenza di Huang al vertice rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale, e gli amministratori si sono detti soddisfatti della sua trasparenza e della sua capacità di guidare il gruppo. Il punto critico sta proprio qui. L’indagine indipendente sulle presunte attività di intelligence straniere non è ancora conclusa, il comitato incaricato andrà avanti con il proprio lavoro e il manager collaborerà alle verifiche. Nel frattempo è stata annunciata una nuova figura di responsabile della conformità normativa, pensata per rafforzare i controlli interni.

Tra le voci più dure c’è quella di Mark Levine, responsabile del fondo pensionistico della città di New York, che possiede circa 5 milioni di azioni NVIDIA. Levine ha contestato apertamente il cambio di rotta perché il board aveva escluso in modo categorico il ritorno di Huang e poi non ha spiegato quali elementi abbiano portato a ribaltare la decisione, né se i rischi legali siano stati davvero superati.

Sulla stessa linea si colloca Nada Kakabadse, docente della Henley Business School ed esperta di governance. A suo giudizio c’è una contraddizione evidente nella comunicazione dell’azienda, perché dichiararsi soddisfatti della trasparenza del CEO mentre si stanno ancora verificando le informazioni da lui fornite agli amministratori fa sembrare il verdetto già scritto prima della fine dell’indagine. Kakabadse aggiunge che il coinvolgimento del governo potrebbe esporre ancora di più il colosso dei chip alle dinamiche politiche di Washington.

Borsa in festa, ma tra Congresso e regolatori i dubbi restano

Il quadro è reso ancora più delicato dalle diverse inchieste già aperte negli Stati Uniti, tra cui quelle della Securities and Exchange Commission e del Dipartimento di Giustizia. Le verifiche toccano temi che vanno dalla contabilità a presunte operazioni di contrabbando di chip. Anche escludendo qualsiasi minaccia per la sicurezza nazionale, potrebbero avere conseguenze legali e finanziarie sia per la società sia per il suo amministratore delegato.

I mercati, almeno nell’immediato, hanno reagito con entusiasmo. Il titolo NVIDIA ha chiuso la seduta del 23 novembre con un balzo del 31,5%, dato che il rientro di Huang ha ridotto l’incertezza sulla successione senza però cancellare le perplessità sulla gestione. Jan van Eck, investitore di peso attraverso la società finanziaria che porta il suo nome, ha osservato che la scelta sembra poggiare sulla scommessa che non emergano altri elementi compromettenti.

Fonte: TecnoAndroid