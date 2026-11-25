Apple sta sperimentando una nuova disposizione dei widget nella schermata di blocco di iPhone Duo, con l’obiettivo di fare spazio ad altri due elementi oltre a quelli già disponibili. La novità è emersa dal codice di iOS, dove si nasconde un’interfaccia ancora in fase di test che non è stata attivata per gli utenti. Si tratta quindi di un lavoro in corso, che però lascia intravedere una direzione abbastanza precisa nel modo in cui l’azienda di Cupertino immagina l’aspetto del suo dispositivo.

Il dettaglio più interessante riguarda proprio la posizione scelta. Lo spazio individuato per i nuovi widget è quello che oggi resta libero e che, guardando con attenzione il display di iPhone Duo, appare effettivamente poco sfruttato. Un’area che a quanto pare ha attirato l’attenzione dei progettisti.

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Cosa prevede la Complication Column

La soluzione porta un nome interno piuttosto evocativo, Complication Column, e il funzionamento è semplice da descrivere. Sono previsti due widget di forma circolare, disposti uno sopra l’altro in verticale lungo il bordo destro dello schermo. Niente di invasivo, insomma, ma una piccola colonna che si inserisce con discrezione nel layout della schermata di blocco. Per capire meglio dove andrebbero a collocarsi, basta pensare alla struttura attuale del pannello. In alto si trovano gli indicatori della rete, mentre nella parte inferiore ci sono i collegamenti personalizzabili. Tra queste due zone rimane una porzione di display vuota, ed è esattamente lì che la nuova colonna troverebbe posto. In pratica i due elementi circolari occuperebbero quella fascia centrale sul lato destro, senza sovrapporsi né alle icone di stato né alle scorciatoie in basso.

L’idea, almeno sulla carta, è quella di aumentare il numero di informazioni consultabili a colpo d’occhio senza dover sbloccare il telefono. Due widget in più rappresentano un’aggiunta contenuta, ma su uno schermo dove ogni centimetro conta la differenza potrebbe farsi sentire nell’uso quotidiano di iPhone Duo.

Una funzione ancora disattivata nel codice

Va detto con chiarezza che la novità non è attualmente accessibile. La funzione è legata a un flag specifico, identificato come SpringBoard/Ionic, che risulta disabilitato. In altre parole il codice c’è, ma è spento e nessun utente può vederlo in azione sul proprio dispositivo.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la tempistica. Le prime tracce della colonna sono comparse con iOS 27.1 e da quel momento il codice non ha subito alcuna modifica. Un dato che può essere letto in vari modi, ma che di fatto indica come il progetto sia rimasto fermo allo stadio in cui era stato inserito inizialmente. Apple ha dunque testato questa interfaccia senza poi intervenire ulteriormente, almeno per quanto emerge dalle versioni successive del sistema operativo.

Non è raro che il colosso californiano lasci nel codice funzioni in fase sperimentale, e non tutte arrivano poi sugli schermi degli utenti. Nel caso della Complication Column, al momento non ci sono indicazioni su un eventuale debutto ufficiale né su tempi di rilascio.

Sul fronte commerciale, iPhone Duo è disponibile online presso alcuni rivenditori con prezzi che partono da 2.340 euro, mentre in altri negozi la cifra sale a 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid