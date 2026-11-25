Il marchio PureView potrebbe presto ricomparire su uno smartphone, questa volta con il logo di HMD stampato sulla scocca. Una nuova indiscrezione circolata in rete racconta che HMD Global starebbe valutando il rilancio di quel nome che Nokia aveva scelto in passato per i suoi modelli di punta, i telefoni pensati per chi metteva la fotografia davanti a tutto il resto. Per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata e la notizia va presa con la dovuta cautela, ma il solo fatto che se ne parli basta a incuriosire chi ricorda bene cosa rappresentava quella sigla.

Un nome legato alla fotografia di alto livello

Per capire l’interesse attorno a questa voce conviene partire proprio dal significato del nome. PureView non era una semplice etichetta commerciale appiccicata a un prodotto qualsiasi ma il segno distintivo dei dispositivi Nokia di fascia alta, quelli caratterizzati da un comparto fotografico particolarmente ambizioso. Ritrovarlo su un telefono attuale vorrebbe dire, almeno sulla carta, riportare la fotocamera al centro del progetto e non relegarla al ruolo di semplice accessorio tra le tante specifiche tecniche.

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Dopo anni di assenza dal mercato, la denominazione tornerebbe quindi in mano a HMD Global, l’azienda che negli ultimi tempi ha legato il proprio nome all’eredità del celebre produttore finlandese. Un ritorno del genere avrebbe un peso simbolico non da poco perché porterebbe con sé aspettative precise. Chi sente parlare di PureView si aspetta immediatamente un telefono capace di distinguersi soprattutto per la qualità degli scatti, e difficilmente un marchio così carico di storia verrebbe utilizzato per un modello qualunque.

Quattro sensori e ottiche Schneider Kreuznach

Le informazioni trapelate delineano anche qualche tratto del possibile nuovo modello. Lo smartphone HMD in questione dovrebbe contare su una configurazione con quattro sensori fotografici, una scelta che punta chiaramente sulla versatilità e sulla possibilità di gestire scenari di ripresa differenti. A completare il quadro ci sarebbero le ottiche Schneider Kreuznach, nome noto nel mondo dell’ottica e che contribuirebbe a dare ulteriore credibilità al progetto sul fronte della resa delle immagini.

La combinazione tra un modulo fotografico così articolato e lenti firmate da un marchio specializzato appare coerente con lo spirito originale di PureView. Del resto proprio la cura per la fotocamera era l’elemento che aveva reso riconoscibili i telefoni Nokia che portavano questa sigla, e un eventuale rilancio sembrerebbe voler ripartire esattamente da lì. Al momento però mancano dettagli su altri aspetti del dispositivo, dalle caratteristiche tecniche complete fino a un’ipotetica finestra di presentazione, così come non circolano indicazioni sul prezzo o sui mercati in cui il telefono potrebbe arrivare.

Va ribadito che si tratta ancora di una voce di corridoio. HMD non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e l’indiscrezione sul ritorno di PureView con quattro sensori e ottiche Schneider Kreuznach non ha ricevuto finora alcuna conferma da parte dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid