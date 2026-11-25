Il Pentagono ha diffuso un nuovo pacchetto di documenti sugli Ufo e siamo ormai all’ottava pubblicazione da quando, all’inizio del 2026, Donald Trump ha avviato il programma PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP). L’ultimo rilascio risale allo scorso 20 novembre, un venerdì, e fa seguito a una serie partita l’8 maggio con il primo lotto di materiale fino ad allora classificato. Stavolta sono stati resi pubblici 43 file in tutto, cioè quaranta documenti e tre video, con dentro un po’ di tutto: filmati militari recenti, analisi radar e soprattutto carte d’archivio che risalgono agli anni Cinquanta.

Video militari e tracce radar sopra il Nord America

I tre video arrivano da piattaforme statunitensi impegnate in Medio Oriente e sono stati girati nel 2020, nel 2023 e nel 2026. Uno dura appena 20 secondi e mostra una luce circolare che si sposta da destra verso sinistra accanto a una nave da guerra americana. Ci sono poi diverse analisi radar del 2023 e la più curiosa riguarda un fenomeno aereo non identificato rilevato sopra il Nord America. Il tracciato fa pensare a un oggetto in volo tra i 55.000 e i 70.000 piedi di quota, a una velocità di circa 1.650 miglia orarie (più o meno Mach 2,5) e capace pure di cambiare direzione.

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Come già accaduto con le uscite precedenti, né il Pentagono né l’amministrazione Trump hanno fornito valutazioni ufficiali su questo materiale. È stato però precisato che arriveranno altre puntate e che andrà avanti anche il filone già aperto sul Big Foot, la creatura leggendaria che abiterebbe le foreste degli Stati Uniti e di cui esistono solo foto sfocate.

Il rapporto di Kelly Johnson e i disegni dei testimoni

La parte più succosa per gli appassionati è quella storica. Tra i file sugli Ufo compare un briefing del 1952 dell’Office of Scientific Intelligence della Cia dedicato ai rapporti dell’Aeronautica sui “dischi volanti” e alle loro implicazioni per l’intelligence. Accanto c’è la segnalazione del dicembre 1953 firmata da Clarence “Kelly” Johnson, ingegnere capo della Lockheed, fondatore della divisione segreta “Skunk Works” e padre dei celebri aerei spia U2 e SR71. Copie parziali e di pessima qualità di quel documento giravano da decenni tra i cultori della materia, ma è la prima volta che il governo ne rende nota la versione integrale. Johnson raccontò di aver visto un oggetto ellittico nero rimanere sospeso e immobile per almeno tre minuti nel cielo a ovest della sua tenuta di Agoura, in California, prima di allontanarsi in fretta e sparire nel giro di 90 secondi. Lo notò anche un equipaggio di collaudatori della Lockheed che in quel momento era in volo. L’ingegnere ne fece persino un disegno, un’ellisse con la scritta “Disco avvistato il 16 dicembre 1953” affiancata da una “fiamma o emanazione di colore azzurro chiaro” che diceva di aver osservato con la moglie due anni prima.

Non mancano altri schizzi firmati dai testimoni. Un rapporto dell’Air Force dell’ottobre 1957 riporta il disegno di un cilindro coperto di punte avvistato al largo di Martha’s Vineyard da cinque uomini usciti per una battuta di pesca, due dei quali riservisti dell’aeronautica. Una forma così non si ritrova in nessun altro velivolo dei documenti e, come gran parte di questi rapporti, non era mai stata divulgata. Dello stesso mese è una segnalazione dal Michigan con il disegno di un ragazzo di 15 anni, che insieme a un amico disse di aver visto di notte un disco con oblò largo circa 120 piedi (circa 36 metri), a una distanza tra le tre e le cinque miglia dalla centrale nucleare “Enrico Fermi”. Il racconto venne messo per iscritto da un sergente reclutatore dell’aeronautica e spedito sia al quartier generale dell’intelligence a Washington sia all’Air Technical Intelligence Center, l’ente che gestiva il Project Blue Book. Per chi segue il tema sono testimonianze preziosissime, raccolte prima che decenni di libri, film e serie tv condizionassero il modo di descrivere ciò che si vede in cielo.

I dubbi di Avi Loeb

Non tutti però sono rimasti impressionati. Tra le voci più critiche c’è quella di Avi Loeb, l’astrofisico di Harvard che nel 2025 aveva ipotizzato una possibile natura extraterrestre dell’oggetto interstellare 3I Atlas. Intervenuto alla trasmissione Jesse Weber Live, lo scienziato si è detto molto deluso dal fatto che i dati digitali si riducano ad appena tre video, che oltretutto potrebbero ritrarre semplici uccelli. Anche sulle rilevazioni radar del 2023 ha qualcosa da ridire, perché secondo lui il sistema potrebbe aver intercettato più oggetti distinti e nulla garantisce che si tratti sempre dello stesso. Per spiegarsi ha usato l’esempio di un’auto nera che si nota dietro in autostrada e di un’altra auto nera che poi compare davanti, senza che questo significhi che sia la stessa vettura.

Fonte: TecnoAndroid