Un archivio aperto a chiunque, senza password e senza alcuna forma di cifratura, conteneva circa 2 miliardi di credenziali tra indirizzi email, nomi di accesso e password. A individuarlo è stato Jeremiah Fowler, ricercatore di sicurezza con molti anni di lavoro alle spalle, che lo considera la scoperta più grande della sua carriera. Le proporzioni diventano chiare con un confronto: all’inizio di quest’anno era emersa un’esposizione di 149 milioni di credenziali, e questa raccolta la supera di oltre 13 volte.

Il problema non riguarda solo la quantità. Quella precedente includeva soltanto nomi utente, password e indirizzi di login, mentre nei campioni esaminati stavolta compaiono anche credenziali salvate nelle applicazioni, password dei browser, cookie e token di sessione, informazioni sui dispositivi e altri identificatori. Il materiale era distribuito in 8.471 cartelle con dati degli account leggibili in chiaro, e alcuni documenti risultavano perfino suddivisi per paese, con sigle come US, UK, FR, DE, ES e MX nei nomi dei file.

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Il lavoro degli infostealer e gli indirizzi nascosti

Circa 400.000 documenti sembrano il prodotto di malware più evoluti, i cosiddetti infostealer, che creano una cartella separata per ogni singola vittima. Dentro ci sono sottocartelle chiamate applications, cookies, edge, important files e operating systems, insieme a file di testo etichettati system, process, clipboard, brute force e passwords. Messi insieme, questi elementi restituiscono un profilo dettagliato della persona colpita, dei suoi dispositivi e dei suoi account. E aprono molti più percorsi d’attacco rispetto a un semplice elenco di utenti e chiavi d’accesso.

Nel mucchio sono spuntate anche migliaia di indirizzi Tor .onion associati a nomi utente e password, potenzialmente utili per entrare in forum privati, marketplace, piattaforme di comunicazione o altri servizi nascosti. Un accesso del genere non implica di per sé attività illecite, perché anche organizzazioni legittime, testate giornalistiche e piattaforme per chi segnala abusi usano questi indirizzi per garantirsi l’anonimato. Il contesto però pesa, visto che si stima che fino al 60% dei siti del dark web ospiti materiale o attività illecite.

Le stime per singolo servizio danno un’idea della scala: centinaia di milioni di account email presso servizi molto diffusi, decine di milioni di indirizzi .gov, .edu e .org, oltre 100 milioni di profili social e decine di milioni di account di negozi online. Questi numeri vanno però maneggiati con cautela, dato che 2 miliardi di record non corrispondono a 2 miliardi di persone coinvolte. Un solo dispositivo infetto può custodire le credenziali di molti account, e raccolte simili contengono spesso duplicati, password scadute o già cambiate e dati copiati o rivenduti più volte. Non emerge nemmeno alcun indizio che singole aziende o istituzioni siano state violate per mettere insieme il database.

Chi c’è dietro e come difendersi

Sull’identità del proprietario il mistero rimane. Nessun file indica chi gestisse i record, mentre i contenuti rimandano a più fonti sospette legate ad attività criminali o a operazioni sotterranee di raccolta. Fowler ha segnalato tutto al provider di hosting e dopo alcuni giorni l’accesso pubblico è stato bloccato. Non ha scaricato nulla, ma i file sono rimasti raggiungibili abbastanza a lungo da permettergli di interrogare i domini più comuni e stimare il numero di account coinvolti. Tra le ipotesi c’è quella di un marketplace criminale che raccoglieva credenziali da fornitori, canali Telegram e comunità sotterranee per rivenderle, oppure di un singolo intermediario con un magazzino privato. Non si possono escludere scopi legittimi, perché ricercatori, società di analisi delle minacce, organizzazioni antifrode, università e forze dell’ordine raccolgono dati simili per avvisare le vittime o sorvegliare i mercati illegali.

Il vero pericolo sta nella possibilità di ricondurre molti account alla stessa persona. Le credenziali della posta principale consentono di reimpostare le password di altri servizi, quelle aziendali possono aprire una porta verso reti e ambienti cloud, mentre conti finanziari e portafogli di criptovalute espongono al furto diretto. Anche profili social, portali della pubblica amministrazione e account di shopping o streaming rivelano dati sensibili e password riutilizzate.

Fonte: TecnoAndroid