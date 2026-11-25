Google ha deciso di rinnovare la presenza di Gemini dentro Google Messages, sostituendo la vecchia chat con l’assistente con una nuova conversazione dedicata a Gemini tasks. La novità più evidente è il carattere decisamente proattivo di questa versione, che nelle prove effettuate si comporta molto più come un vero assistente personale rispetto all’app Gemini tradizionale. Il cambiamento arriva a pochi giorni dall’annuncio con cui la società ha reso disponibile la funzione anche agli utenti gratuiti negli Stati Uniti.

Gemini tasks, che in precedenza si chiamava Spark, è stato presentato la settimana scorsa insieme proprio a questa integrazione nell’app di messaggistica. Un passaggio che modifica in modo sostanziale il rapporto tra l’utente e l’intelligenza artificiale di Mountain View all’interno delle conversazioni quotidiane.

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Gemini tasks: dalla vecchia chat al nuovo sistema basato su Channels

Per capire la portata del cambiamento conviene fare un passo indietro. La prima integrazione di Gemini in Google Messages risale al 2024 e passava da un pulsante flottante dedicato, posizionato sopra il tasto per avviare una nuova chat. Il funzionamento era piuttosto lineare, si apriva una conversazione e si dialogava con il chatbot senza particolari complicazioni.

La versione aggiornata sfrutta invece la funzione Channels, introdotta anch’essa la settimana scorsa, che consente di scrivere a Gemini tramite SMS o email per farsi aiutare a portare a termine determinate attività. Con l’ultima beta di Google Messages, identificata dalla versione 2026112001RC00, il pulsante di Gemini apre la pagina gemini.google.com/channels su un’installazione nuova. Lo stesso accade con l’icona nell’angolo in alto a destra, nel caso in cui sia presente il nuovo design della schermata principale.

Chi ha già configurato la nuova integrazione viene invece portato direttamente alla chat aggiornata. Dietro le quinte questo collegamento poggia su RCS Business Messaging, la stessa tecnologia utilizzata dalle aziende per comunicare con i clienti attraverso i messaggi.

Un assistente che scrive per primo

Dopo qualche giorno di utilizzo, l’aspetto che colpisce di più è proprio la natura proattiva di Gemini tasks dentro Google Messages. Ogni mattina l’assistente invia un messaggio con un riepilogo degli impegni in agenda o delle cose a cui sarebbe meglio prestare attenzione nel corso della giornata. Non serve quindi aprire l’app e fare domande, perché è l’intelligenza artificiale stessa a prendere l’iniziativa.

Gli esempi raccolti durante le prove rendono bene l’idea. Tra le segnalazioni ricevute compaiono le offerte in arrivo per il Black Friday, accompagnate da avvisi sui ribassi di prezzo, e gli abbonamenti in scadenza che potrebbero richiedere un rinnovo. Non mancano poi i promemoria sulle date dei viaggi imminenti e quelli legati alle consegne dei pacchi, con un messaggio di aggiornamento inviato subito dopo l’arrivo della spedizione.

Pur essendo pensata soprattutto per gestire le attività, questa versione di Gemini continua a rispondere anche a domande di cultura generale, come quelle sulle previsioni del meteo, in modo simile alla vecchia esperienza. In più è possibile caricare allegati come immagini e file, così da ampliare il ventaglio di richieste da sottoporre all’assistente.

Per il momento la nuova integrazione con Google Messages è disponibile soltanto negli Stati Uniti e per funzionare richiede che Gemini tasks sia attivo nell’app Gemini.

Fonte: TecnoAndroid