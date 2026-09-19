Jeep Avenger, porte aperte il 19 e 20 settembre con test drive

Le porte aperte dedicate alla nuova Jeep Avenger sono fissate per sabato 19 e domenica 20 settembre, quando le concessionarie italiane del marchio americano accoglieranno il pubblico per la presentazione ufficiale del modello aggiornato. Due giorni pensati non solo per guardare da vicino le novità, ma anche per mettersi al volante grazie alle sessioni di test drive organizzate in tutta la rete. Per Jeep si tratta di uno dei lanci più importanti del 2026, perché il SUV compatto arriva sul mercato forte di numeri che pochi rivali possono vantare.

Il contesto aiuta a capire l’attenzione attorno all’operazione. Avenger si è confermata il SUV più venduto d’Italia e, nei primi otto mesi del 2026, è arrivata addirittura al secondo posto assoluto nella classifica generale delle immatricolazioni, considerando tutti i modelli in commercio. Un risultato che trasforma il restyling in un passaggio delicato, perché quando un’auto funziona così bene il rischio di toccare troppo è sempre dietro l’angolo.

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Un restyling che non stravolge il carattere Jeep

La linea guida seguita dai progettisti è stata quella della continuità. Il design mantiene i tratti squadrati e riconoscibili del marchio, quella fisionomia robusta che ha convinto tanti automobilisti a preferirla ad alternative più anonime. Gli interventi si concentrano invece sull’abitacolo e sulle dotazioni, con l’obiettivo di rendere l’uso quotidiano più semplice e più comodo, dai comandi alla gestione delle funzioni di bordo.

Il pubblico di riferimento resta volutamente ampio. Da una parte chi cerca un’auto agile da città, dall’altra chi vuole un mezzo versatile per viaggi e percorsi meno banali. Durante il fine settimana di lancio i visitatori potranno esaminare le modifiche introdotte e provare le soluzioni tecnologiche sviluppate per questa generazione di Avenger.

Benzina, ibrida, elettrica e 4xe

La forza commerciale del modello passa anche dalla varietà della gamma. Jeep continua a proporre la versione a benzina, la e-Hybrid e quella completamente elettrica, alle quali si aggiunge la più recente Avenger 4xe, destinata a chi non vuole rinunciare alla tradizionale attitudine off road del marchio. Quattro strade diverse per raggiungere platee differenti, senza però disperdere l’identità comune del progetto.

La variante a zero emissioni resta uno dei pilastri della strategia di elettrificazione di Jeep, in un segmento dove la concorrenza si è fatta particolarmente affollata negli ultimi anni. Restare competitivi qui significa lavorare su autonomia, prezzo e praticità, tre fronti su cui il costruttore ha investito parecchio.

I numeri del successo e l’offerta di lancio

I dati elaborati da Dataforce raccontano bene la portata del fenomeno. Tra gennaio e agosto 2026 Avenger è risultata la più venduta tra tutti i SUV commercializzati in Italia, considerando ogni segmento e ogni alimentazione, con una quota di mercato del 4,96%. Nello stesso arco di tempo il modello ha ottenuto la seconda posizione assoluta nel mercato italiano con il 2,56%, mentre nella categoria dei SUV compatti di segmento B ha raccolto il 10,2% delle immatricolazioni.

Su questa base Jeep costruisce anche la promozione pensata per il debutto commerciale. La nuova Avenger Longitude 1.2 Turbo da 100 CV viene proposta a 21.900 euro contro i 25.700 euro di listino, grazie a un finanziamento a interessi zero. L’offerta resta valida fino al 30 settembre 2026 e prevede un anticipo di 8.431 euro seguito da 48 rate da 299 euro, con TAN fisso allo 0% e TAEG al 3,33%.

Fonte: TecnoAndroid