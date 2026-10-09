Jaguar Type 01 ufficiale: 1.030 CV e 720 km di autonomia

Con Jaguar Type 01 la Casa britannica porta su strada la vettura più discussa della sua storia, oltre che la più potente mai omologata per l’uso stradale. Nei mesi scorsi il concept Type 00, che ne anticipava linee e filosofia, aveva acceso dibattiti di ogni tipo. Ora arriva la versione definitiva, quella chiamata ad aprire il nuovo corso del marchio con una responsabilità tutt’altro che leggera sulle spalle. Al netto delle perplessità, la capacità di stupire non le manca di certo, e i 1.030 CV elettrici sono un biglietto da visita in grado di far vacillare anche gli scettici più convinti.

Tre motori e un’aerodinamica mai vista prima a Coventry

I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan l’ambizione del progetto. Il sistema a tre motori della Jaguar Type 01 sviluppa 1.030 CV e 1.365 Nm di coppia, con trazione integrale e torque vectoring. Per passare da 0 a 100 km/h servono 3,2 secondi, mentre da 100 a 180 km/h ne bastano appena 4. Davanti lavora un’unità da 260 kW, dietro due motori da 310 kW. Quando la spinta massima non serve, le unità posteriori possono essere disattivate e secondo il costruttore questo garantisce fino a 29 km di percorrenza in più.

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Le dimensioni sono importanti. La nuova ammiraglia elettrica misura 5,235 metri di lunghezza ed è alta soltanto 1,403 metri, con un cofano molto esteso, uno sbalzo anteriore corto e una coda verticale che rinuncia al classico lunotto. I cerchi da 23 pollici sono di serie, in alternativa si possono scegliere quelli da 21.

Nonostante le proporzioni generose e una sagoma piuttosto squadrata, il marchio dichiara un coefficiente di resistenza di 0,23, il valore migliore mai ottenuto da una sua auto. Per raggiungerlo sono stati necessari oltre 7.000 test in galleria del vento. Le Active Vanes anteriori e lo spoiler posteriore a tre stadi intervengono sul comportamento aerodinamico solo quando serve, lasciando intatte le superfici nel resto del tempo.

Batteria, ricarica e un abitacolo diviso in quattro

Sotto la carrozzeria trova posto una batteria da 118 kWh utilizzabili, abbinata a un’architettura a 850 volt. L’autonomia WLTP prevista arriva a 720 km, mentre a una velocità costante di 120 km/h la Casa indica fino a 515 km. Collegandosi a una colonnina in corrente continua da 350 kW si recuperano fino a 321 km in 13 minuti, e il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 22 minuti. Un’impostazione da vera GT, pensata per macinare chilometri.

Anche gli interni seguono una logica tutta loro. Una spina dorsale centrale attraversa l’intera vettura e divide l’abitacolo in quattro spazi individuali. Davanti a chi guida c’è un display OLED da 24 pollici, affiancato da uno schermo da 7 pollici per le funzioni più usate, mentre un ulteriore display è riservato ai passeggeri dietro. La mancanza del lunotto viene compensata dal ClearSight Rear View, che sfrutta una telecamera posteriore e un display integrato nella Panoramic Soundbar. L’impianto audio Meridian conta 38 altoparlanti e il bagagliaio offre oltre 450 litri, che salgono a 1.000 abbattendo gli schienali posteriori.

Sul fronte della dinamica, sospensioni pneumatiche con ammortizzatori attivi, sterzo integrale e distribuzione dei pesi 50:50 cercano di tenere insieme il comfort da grand tourer e un comportamento brillante tra le curve. Le ruote posteriori sterzano fino a sei gradi e consentono alla Type 01 un diametro di sterzata di 11,5 metri, malgrado superi abbondantemente i cinque metri di lunghezza.

Tecnologia, brevetti e un prezzo da 165.000 euro

Si tratta anche del modello più avanzato mai sviluppato dal costruttore inglese, con oltre 360 domande di brevetto legate al progetto. La struttura è composta per il 73% da alluminio e il pacchetto ADAS comprende dieci telecamere esterne, cinque radar e dodici sensori a ultrasuoni. Gli ordini della Jaguar Type 01 apriranno all’inizio del 2027, con le prime consegne attese nella seconda metà dello stesso anno, a un prezzo di partenza indicato in 165.000 euro e ancora da confermare.

Fonte: TecnoAndroid