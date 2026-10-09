Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen: le particelle fantasma

Il Premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen per i suoi contributi decisivi alla ricerca della sorgente delle cosiddette particelle fantasma di origine astrofisica e per il ruolo avuto nell’esperimento antartico IceCube. È un riconoscimento che porta sotto i riflettori uno dei filoni più affascinanti della fisica di oggi, quello che prova a intercettare ciò che arriva dal cosmo quasi senza farsi notare. Di solito il grande pubblico non ne sente parlare, eppure il lavoro dietro questo premio è lungo e paziente.

La motivazione è chiara e ruota attorno a due elementi precisi. Da una parte c’è la caccia all’origine di queste particelle, dall’altra c’è l’esperimento costruito tra i ghiacci del Polo Sud. Due aspetti che nella carriera di Halzen non si possono separare.

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Perché si parla di particelle fantasma

Il soprannome di particelle fantasma non è affatto casuale. Con questa espressione si indicano comunemente i neutrini, particelle talmente sfuggenti da attraversare la materia lasciando pochissimi segni del loro passaggio. Proprio questa natura elusiva le rende così difficili da studiare e allo stesso tempo così preziose per chi cerca di capire i fenomeni che avvengono lontanissimo dalla Terra.

Quando si aggiunge l’aggettivo astrofisico il discorso si fa ancora più interessante. Non si tratta di particelle prodotte in laboratorio ma di messaggeri che arrivano dallo spazio e che portano con sé informazioni sui luoghi in cui sono nati. Individuare da dove provengano significa aprire una nuova finestra sull’universo, diversa da quella offerta dalla luce che i telescopi raccolgono da secoli.

Ed è esattamente qui che entra in gioco il lavoro premiato con il Nobel. La ricerca della sorgente di queste particelle è stata per anni una delle sfide più complicate della disciplina, una specie di indagine in cui i testimoni parlano poco e quasi mai in modo chiaro. I contributi di Halzen sono stati giudicati decisivi proprio in questa direzione.

IceCube e il ghiaccio dell’Antartide

L’altro pilastro della motivazione è IceCube, l’esperimento che ha trovato casa in Antartide. Il nome stesso richiama il ghiaccio, elemento che in un contesto così estremo diventa parte integrante del progetto. Lavorare in quell’angolo del pianeta non è una scelta comoda, ma è lì che è stato possibile realizzare uno strumento capace di dare la caccia a particelle tanto sfuggenti.

Già il titolo con cui viene presentato il riconoscimento parla di un IceCube gigante, e l’aggettivo rende bene l’idea della scala dell’impresa. Un esperimento di queste dimensioni richiede anni di lavoro, competenze diverse e una visione chiara di cosa si vuole ottenere. Halzen ha legato il proprio nome a questo progetto in modo profondo, tanto che il comitato ha voluto citarlo esplicitamente tra le ragioni del premio.

C’è un dettaglio che merita attenzione. Il Premio Nobel per la Fisica 2026 non celebra soltanto un’idea teorica o una singola scoperta, ma un percorso che unisce la ricerca della sorgente dei neutrini astrofisici alla costruzione e allo sviluppo di uno strumento concreto. Teoria e pratica, in questo caso, camminano insieme e si sostengono a vicenda.

Per la fisica delle particelle e per l’astrofisica si tratta di un segnale forte. Lo studio delle particelle fantasma passa così da settore di nicchia a protagonista della scena internazionale, con un riconoscimento tra i più prestigiosi al mondo. Il premio va a Francis Halzen per i contributi decisivi alla ricerca dell’origine di queste particelle e per l’esperimento antartico IceCube.

Fonte: TecnoAndroid