Apple prepara un keynote sulla smart home: HomePad tra le novità

Apple prepara un nuovo evento per il 13 ottobre e stavolta i riflettori saranno puntati sulla casa intelligente. Sono passate meno di quattro settimane dalla presentazione di iPhone Duo, iPhone 18 Pro e degli altri modelli della nuova gamma, eppure all’orizzonte c’è già un altro appuntamento. A sostenerlo è Mark Gurman di Bloomberg, considerato da molti la voce più affidabile in assoluto quando si parla della Mela, secondo cui l’azienda dedicherà questa occasione interamente alla smart home. Un tema che fino a poco tempo fa sembrava relegato ai margini della strategia del gruppo e che adesso potrebbe ritagliarsi uno spazio tutto suo sul palco.

Il punto interessante sta proprio nella forma scelta per il lancio. Gurman aveva già indicato il 13 ottobre come data di debutto per questi prodotti, ma in precedenza non aveva mai fatto riferimento a una presentazione vera e propria. La novità è tutta qui. Non si parla più di un semplice comunicato stampa pubblicato sul sito, ma di un evento completo con tanto di keynote, cioè quel formato che la società riserva di solito ai momenti su cui vuole concentrare l’attenzione del pubblico.

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Tre dispositivi per la casa con Siri AI al centro

Nella sua newsletter Power On, Gurman ha spiegato che Apple ha in programma di svelare tre prodotti distinti. Il primo è il nuovo HomePod mini, lo smart speaker compatto della famiglia, che riceverà dunque un aggiornamento. Accanto a lui ci sarà una versione rinnovata di Apple TV, il box che porta contenuti e servizi sul televisore di casa. Il terzo dispositivo è quello che suscita più curiosità, ovvero l’hub smart home con schermo, un prodotto di cui si vocifera da parecchio tempo e che finalmente sembra pronto a uscire allo scoperto.

A legare questi tre apparecchi c’è un elemento comune che non va sottovalutato. Tutti avranno Siri AI al centro dell’esperienza d’uso. In altre parole l’assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale non sarà un semplice accessorio ma il cuore del funzionamento di ognuno di essi. Una scelta che spiega bene perché l’azienda abbia deciso di raggrupparli in un’unica presentazione, dato che si tratta di prodotti pensati per lavorare dentro lo stesso ecosistema domestico e per rispondere agli stessi comandi.

HomePad, l’hub con display atteso da tempo

Tra i protagonisti della serata il più atteso resta senza dubbio l’hub con display, che circola già con il nome di HomePad. Su questo dispositivo negli ultimi mesi sono emersi leak piuttosto dettagliati e anche qualche anticipazione sull’interfaccia, segno che il progetto era in una fase avanzata già da un po’. Si tratta del tassello che finora mancava nella proposta della Mela per la casa connessa, un pannello dotato di schermo pensato per fare da punto di riferimento per la gestione della smart home.

Con il lancio di HomePad, del nuovo HomePod mini e di Apple TV aggiornata, la società si presenterebbe quindi con una linea domestica rinnovata quasi del tutto in un colpo solo. E farlo attraverso un keynote dedicato, a così poca distanza dall’evento degli iPhone, conferma quanto questo settore stia acquistando peso nei piani di Cupertino. Secondo le indicazioni di Gurman, l’appuntamento è fissato per il 13 ottobre e sarà proprio quella la giornata in cui i tre dispositivi verranno mostrati ufficialmente insieme alle novità legate a Siri AI.

Fonte: TecnoAndroid