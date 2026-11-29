Nella lotta alla pirateria IPTV l’Europol ha scelto di cambiare prospettiva. Invece di puntare tutto sull’oscuramento dei server, l’agenzia europea ha deciso di seguire il denaro, e il risultato è notevole: sono stati tracciati 26 milioni di euro in criptovalute legati agli abbonamenti illegali. L’indagine ha coinvolto 11 Paesi, tra cui anche l’Italia, e ha potuto contare sulla collaborazione di tre nomi molto conosciuti nel mondo delle monete digitali: Binance, Coinbase e Chainalysis.

Il dettaglio che rende questa operazione diversa da tante altre sta proprio nell’obiettivo. L’idea non era interrompere le trasmissioni pirata o bloccare le piattaforme che distribuiscono partite, film e serie tv senza autorizzazione. L’attenzione si è concentrata su chi incassa i soldi degli abbonamenti pirata pagati in cripto, cioè sulle persone che stanno dietro a questi servizi e ne traggono profitto. Un cambio di passo che sposta il baricentro delle indagini dalla parte tecnica a quella economica.

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Perché seguire il denaro conta più dei server

Chi conosce un minimo il fenomeno della pirateria sa bene che colpire l’infrastruttura tecnica significa intervenire sul servizio, ma non per forza su chi lo gestisce e ci guadagna sopra. Il denaro invece lascia tracce, e quando i pagamenti passano attraverso le criptovalute queste tracce restano registrate. È proprio su questo aspetto che si è basato il lavoro dell’Europol, con l’intento di risalire ai beneficiari finali dei flussi economici generati dalle IPTV illegali.

La scelta di usare le monete digitali per pagare gli abbonamenti, spesso percepita come una garanzia di anonimato da parte di chi gestisce questi circuiti, si è rivelata in questo caso un punto debole. Le transazioni in cripto possono infatti essere analizzate e ricostruite, a patto di avere gli strumenti giusti e la collaborazione di chi gestisce le piattaforme di scambio. Ed è qui che entrano in gioco i partner privati coinvolti nell’operazione.

Il ruolo di Binance, Coinbase e Chainalysis

La partecipazione di Binance e Coinbase, due tra le piattaforme più note per lo scambio di monete digitali, e di Chainalysis, specializzata nell’analisi delle transazioni su blockchain, ha dato all’indagine una marcia in più. Mettere insieme le competenze delle forze dell’ordine con quelle di aziende che operano ogni giorno nel settore delle cripto ha permesso di ricostruire il percorso di una cifra considerevole, quei 26 milioni di euro che rappresentano il cuore dell’intera operazione.

Il coinvolgimento di 11 Paesi mostra poi quanto il problema della pirateria IPTV sia distribuito su scala internazionale. I servizi illegali raramente si fermano entro i confini di una singola nazione, e allo stesso modo i soldi che ne derivano viaggiano attraverso giurisdizioni diverse. Un lavoro coordinato a livello europeo era quindi quasi inevitabile per avere una visione d’insieme del fenomeno. La presenza dell’Italia nell’elenco dei Paesi interessati conferma che anche nel nostro territorio il fenomeno ha una dimensione rilevante dal punto di vista economico.

Il lavoro dell’agenzia europea, a questo punto, ha completato la sua prima fase. Tutti i dati raccolti durante l’operazione sono stati trasmessi agli investigatori locali dei Paesi coinvolti, che ora dispongono delle informazioni necessarie per proseguire le indagini sui destinatari dei pagamenti in criptovalute legati agli abbonamenti pirata.

Fonte: TecnoAndroid