Su Microsoft Teams sta per arrivare un’intelligenza artificiale in grado di ascoltare le chiamate esterne e di riconoscere i segnali tipici delle truffe vocali. Microsoft sta lavorando a una funzione pensata per contrastare il voice phishing, chiamato anche vishing, cioè quel genere di raggiro che non passa da un link malevolo o da un allegato infetto ma dalla voce di qualcuno che sa esattamente cosa dire. L’idea è semplice da spiegare e molto meno da realizzare: avvisare l’utente quando una telefonata prende una piega sospetta.

Il contesto aiuta a capire perché un’azienda come Microsoft abbia deciso di muoversi in questa direzione. Nella sfida continua tra chi attacca e chi protegge i sistemi esiste una tecnica che nessun software, per quanto evoluto, riesce a neutralizzare del tutto, ed è l’ingegneria sociale. Non c’è bisogno di forzare alcuna serratura se è la vittima stessa ad aprire la porta, magari convinta di farlo per un buon motivo. Segreti aziendali, informazioni personali e in certi casi persino segreti di Stato possono uscire da una conversazione recitata con abbastanza mestiere.

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Voice Phishing Detection, come funziona la nuova protezione di Teams

La novità è comparsa nella roadmap di Microsoft 365 (AI at Work) con il nome di Voice Phishing Detection. Entrerà in azione nelle chiamate esterne uno a uno e andrà a caccia dei comportamenti tipici di chi manipola gli interlocutori al telefono, spesso spacciandosi per una figura di fiducia. Il caso da manuale è quello del finto amministratore IT che riesce a convincere un dipendente a rivelare le proprie credenziali di accesso, con tutto quello che ne consegue per la sicurezza dell’azienda.

Va detto che Teams dispone già di alcune contromisure contro le chiamate sospette, tra cui un sistema di rilevamento dello spam capace di segnalare i chiamanti indesiderati. Con questa funzione però il cambio di approccio è netto, perché l’attenzione non si concentra più su chi sta chiamando ma su quello che viene detto durante la telefonata. Si tratterebbe di una sorta di seconda linea di difesa, destinata a intervenire quando la chiamata è già stata accettata e il truffatore è in linea, magari sfoderando il tono più rassicurante del suo repertorio.

Privacy, affidabilità e data di arrivo

Un sistema di intelligenza artificiale che analizza le conversazioni solleva inevitabilmente qualche perplessità, e la prima riguarda la privacy. Microsoft non ha chiarito se l’elaborazione avvenga direttamente sul dispositivo oppure sui propri server. Non è noto nemmeno se qualche dato della conversazione venga conservato, né come la funzione si comporterebbe con le chiamate cifrate end to end. Proprio quest’ultimo aspetto appare il più complicato, perché si tratta di ascoltare qualcosa che per definizione dovrebbe restare accessibile soltanto ai due interlocutori.

Tutte le informazioni disponibili arrivano per ora da una semplice voce della roadmap, poco più di un biglietto da visita. Con ogni probabilità i chiarimenti arriveranno al momento del lancio ufficiale.

Il secondo nodo riguarda l’affidabilità dello strumento. Se la funzione dovesse diffondersi, i criminali difficilmente resterebbero a guardare e potrebbero mettere a punto nuove tattiche di manipolazione pensate apposta per ingannare l’algoritmo. A quel punto Microsoft si troverebbe costretta ad aggiornare di continuo le proprie difese, dando vita a un’altra rincorsa senza fine. Tanto più che i criminali informatici stanno già tentando di infilarsi in ogni spiraglio dei sistemi di sicurezza del colosso di Redmond.

Sul fronte delle tempistiche, la roadmap indica la disponibilità generale per gennaio 2027, con supporto previsto su Android, iOS e desktop. Microsoft ha già inserito la funzione nella documentazione dedicata ai criteri di chiamata di Teams, con opzioni che consentono agli amministratori di stabilire come recapitare gli avvisi agli utenti. La stessa documentazione precisa però che al momento l’impostazione non produce alcun effetto, dato che la funzione non è ancora stata rilasciata. Il pulsante insomma esiste già, ma non è ancora collegato a nulla.

Fonte: TecnoAndroid