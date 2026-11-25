Il quasar più lontano mai individuato ha appena ritoccato il primato precedente di 40 milioni di anni luce e porta con sé un indizio prezioso su una delle domande più spinose dell’astrofisica moderna, cioè come siano nati i primi buchi neri supermassicci. Al centro di questo oggetto si trova infatti un buco nero da circa 360 milioni di masse solari, osservato quando l’universo aveva appena 630 milioni di anni di vita dopo il Big Bang. Un’età che, su scala cosmica, equivale più o meno all’infanzia.

Il dato che colpisce subito è proprio questo accostamento. Da una parte c’è un mostro gravitazionale con una massa pari a centinaia di milioni di soli, dall’altra un cosmo ancora giovanissimo, che aveva avuto pochissimo tempo per costruire strutture di quelle dimensioni. Due elementi che, messi uno accanto all’altro, fanno nascere parecchie domande.

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Un record che si sposta di 40 milioni di anni luce

Quando si parla di distanze del genere i numeri diventano quasi astratti, eppure il salto in avanti rispetto al detentore precedente del titolo non è affatto banale. Superare il record di 40 milioni di anni luce significa spingere lo sguardo ancora più indietro nel tempo, perché la luce che arriva oggi da quella regione è partita quando l’universo era molto più piccolo e molto più giovane di come lo conosciamo adesso.

Un quasar, per semplificare, è la manifestazione visibile di un buco nero supermassiccio particolarmente attivo, talmente luminoso da poter essere osservato a distanze enormi. Ed è proprio questa brillantezza a renderlo uno strumento formidabile per sbirciare nelle epoche più remote. Osservare il quasar più lontano oggi conosciuto vuol dire, in pratica, guardare una fotografia dell’universo primordiale scattata appena 630 milioni di anni dopo l’inizio di tutto.

Ogni nuovo primato di questo tipo restringe un po’ la finestra temporale a disposizione dei modelli teorici. Più un oggetto è antico e massiccio, più diventa difficile spiegare come abbia potuto raggiungere quelle proporzioni in così poco tempo.

Il mistero della nascita dei buchi neri supermassicci

Qui sta il punto davvero interessante della scoperta. Un buco nero da 360 milioni di masse solari, presente già 630 milioni di anni dopo il Big Bang, mette sotto pressione le idee su come questi colossi si siano formati. Il tempo a disposizione per accumulare tutta quella materia era limitato, e la crescita doveva quindi essere stata straordinariamente rapida oppure partita da un “seme” già piuttosto grande.

Non a caso l’osservazione viene considerata un indizio su come sono nati i buchi neri supermassicci. Non si tratta di una risposta definitiva, ma di un tassello che aiuta a capire quali scenari risultino più plausibili e quali invece facciano fatica a reggere davanti a numeri del genere. Un oggetto così pesante in un cosmo così giovane è, per gli astrofisici, una specie di prova sul campo per le teorie esistenti.

La combinazione di distanza, massa ed epoca rende questo quasar da record un riferimento importante per lo studio delle prime fasi dell’universo. Il buco nero al suo centro, con le sue 360 milioni di masse solari, era già lì a soli 630 milioni di anni dal Big Bang.

Fonte: TecnoAndroid