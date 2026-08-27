iPhone Ultra, il video che immagina il keynote del pieghevole

Il primo pieghevole di Apple ha già un nome che circola con insistenza, iPhone Ultra, e attorno a quel nome si è creata una di quelle attese che nel mondo della telefonia capitano una volta ogni tanto. Sulle tempistiche precise dell’arrivo sui vari mercati qualche dubbio resta, così come sulle modalità di distribuzione, ma sul momento della presentazione le voci raccolte finora vanno quasi tutte nella stessa direzione, il tradizionale evento di settembre. Lo stesso palcoscenico che dovrebbe ospitare anche iPhone 18 Pro e Pro Max.

Ed è proprio questo dettaglio a rendere l’appuntamento particolare, perché la famiglia verrebbe spezzata in due tronconi. Il modello base, insieme a iPhone Air 2 e a iPhone 18e, slitterebbe infatti all’inizio del 2027, lasciando alla finestra autunnale i dispositivi più costosi e più chiacchierati. Una scelta che, se confermata, cambierebbe parecchio il ritmo con cui siamo abituati a vedere arrivare le novità di Cupertino.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Render, scheda madre e indiscrezioni che si accumulano

Nel frattempo il materiale non ufficiale continua a moltiplicarsi. I render che provano a ricostruire il design del pieghevole sono ormai numerosi, alcuni più credibili di altri, tutti concentrati sulle stesse questioni, spessore, piega dello schermo, proporzioni una volta chiuso. E proprio in queste ore si è aggiunto un tassello diverso dal solito, perché per la prima volta un leak ha mostrato qualcosa dell’interno del dispositivo attraverso un’immagine di quella che sarebbe la presunta scheda madre.

È un tipo di indiscrezione che di norma arriva più avanti nel processo, quando la produzione entra in una fase più matura, e per questo viene letta come un segnale interessante sullo stato di avanzamento del progetto. Le immagini di componenti interne raramente accendono la fantasia del grande pubblico quanto un bel render, ma per chi segue da vicino queste vicende raccontano spesso di più.

Il video che immagina il keynote di iPhone Ultra

L’ultima suggestione, in ordine di tempo, non arriva però da una fabbrica o da una catena di fornitura. Il designer Gunhoo Lee ha condiviso un video in cui, mettendo insieme quanto emerso dai vari leak, ha immaginato come potrebbe essere la presentazione del pieghevole. Non un’anticipazione ufficiale, quindi, ma un esercizio di stile costruito sul materiale già circolato, con quel linguaggio visivo che il pubblico associa immediatamente ai keynote di Apple.

Operazioni del genere hanno un valore che va oltre il semplice intrattenimento. Servono a capire quanto un’idea funzioni davvero quando viene messa in movimento, quando smette di essere un’immagine statica e prova a raccontare un oggetto che si apre, si chiude, cambia forma tra le mani. Ed è esattamente il punto più delicato di qualunque pieghevole, il momento in cui la promessa deve reggere alla prova pratica.

Il clima, insomma, è quello dei giorni caldi. Anzi, caldissimi. Ogni ora sembra portare un dettaglio nuovo, un render diverso, una fotografia sfocata che qualcuno giura essere autentica. Succede sempre così quando un prodotto viene percepito come uno spartiacque, e un melafonino pieghevole rientra a pieno titolo in questa categoria, considerando quanto a lungo il mercato lo abbia atteso mentre altri produttori occupavano da soli quel segmento.