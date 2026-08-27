Fiat Topolino conquista gli USA: il rivale dei golf cart

Chi avrebbe immaginato che Fiat Topolino potesse trovare un pubblico entusiasta negli Stati Uniti, terra di SUV e pick up giganteschi. Eppure il piccolo quadriciclo elettrico del gruppo Stellantis sta raccogliendo ordini oltreoceano ancora prima di arrivare fisicamente nelle concessionarie, e il motivo non ha nulla a che vedere con il mercato dell’auto tradizionale. Ha invece tutto a che fare con i golf cart, quei mezzi lenti e minuscoli che negli Stati Uniti muovono milioni di persone ogni giorno.

Il punto di partenza è tecnico e riguarda la classificazione. Negli Stati Uniti Topolino è troppo piccola e troppo lenta per rientrare nella definizione di vettura, quindi viene proposta con una velocità limitata a circa 31 km/h. Per circolare sulle strade pubbliche serve un apposito Street-Legal Conversion Kit che alza il tetto a circa 40 km/h, facendola rientrare nella categoria dei Low Speed Vehicle. Una formula insolita, certo, ma calibrata su un pubblico che esiste già.

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Un mercato che vale quasi un miliardo di euro

I numeri spiegano l’interesse meglio di qualsiasi strategia di marketing. Il mercato americano dei golf cart vale circa 900 milioni di euro l’anno e si stima che siano 2,3 milioni le persone che ne possiedono uno. Non solo per giocare a golf, va detto. Questi veicoli girano nei quartieri residenziali privati, nelle località di mare, nelle comunità per pensionati e nei resort, dove servono da mezzo per la spesa, per le visite ai vicini, per tutti quegli spostamenti brevi che non giustificano l’accensione di un motore vero.

Fiat ha inviato inizialmente circa 300 esemplari negli Stati Uniti in vista del lancio ufficiale previsto per ottobre 2026, e lo ha fatto perché alcuni concessionari hanno chiesto di poter avere qualche unità in anticipo e le prime vendite hanno sorpreso anche la Casa. Lunga appena 2,53 metri, Fiat Topolino è nata in Europa per infilarsi nei centri storici e negli spazi stretti, non per affiancare pick up sulle highway. Ma nei posti dove la mobilità lenta è già una consuetudine, la sua misura diventa un pregio invece che un limite.

Cosa cambia rispetto alla versione europea

In Europa la piccola elettrica monta una batteria da 5,4 kWh, si ricarica anche da una normale presa domestica e arriva a circa 75 km di autonomia con una velocità massima di 45 km/h. La sua natura di quadriciclo leggero permette in alcuni Paesi europei di metterla su strada già a 14 anni. Negli Stati Uniti il quadro è diverso, come detto, con il limite iniziale a 31 km/h e il kit che porta a 40 km/h. Fiat prevede di offrire gratuitamente quel kit ai clienti americani a partire dall’autunno.

Resta un aspetto che merita attenzione e che riguarda la sicurezza. Topolino non ha le dotazioni passive di un’automobile normale, quindi niente airbag e nessuna struttura deformabile progettata come su una vettura. Il suo impiego deve rimanere coerente con le strade e i percorsi per cui è stata pensata, cioè tragitti brevi e a bassa velocità. Dal quartier generale, comunque, nessuno parla di volumi. Il CEO di Fiat, Olivier François, considera l’arrivo negli Stati Uniti soprattutto un esperimento, un modo per verificare se un mezzo disegnato per le strade strette del vecchio continente possa trovare spazio in quelle sacche di America dove i golf cart fanno già da piccole auto di quartiere.

L’operazione, in fondo, non chiede a nessuno di rinunciare al proprio SUV. Propone un’alternativa elettrica a chi si muove già con un mezzo lento, e in quel contesto dimensioni contenute, semplicità e velocità ridotta diventano argomenti di vendita. Se il test darà i risultati sperati, Fiat avrà trovato per la sua microcar un mercato che nessuno aveva messo nei piani.