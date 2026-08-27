Impianto cocleare, primo intervento robotico in Italia a Modena

La chirurgia robotica dell’udito ha appena messo a segno un passaggio importante in Italia, con un intervento di impianto cocleare eseguito per la prima volta con l’assistenza di un sistema robotico al Policlinico di Modena. Una procedura delicatissima, di quelle che si giocano su frazioni di millimetro, e che riguarda molto da vicino chi convive con una sordità grave. Il risultato, stando a quanto emerso, è stato positivo.

Per capire perché la notizia abbia un peso specifico così alto bisogna guardare dove il chirurgo deve arrivare. L’obiettivo è la coclea, quella struttura a forma di chiocciola nascosta nell’orecchio interno che trasforma le vibrazioni sonore in segnali nervosi. Raggiungerla significa muoversi dentro spazi minuscoli, circondati da tessuti fragilissimi, dove anche il semplice inserimento degli elettrodi può causare traumi. Non è un dettaglio tecnico da poco, perché ogni microlesione può tradursi in una perdita di quel poco udito residuo che il paziente ancora conserva.

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Il robot non prende il posto del chirurgo

Qui sta il punto più interessante della vicenda. Il sistema utilizzato a Modena non sostituisce la mano dell’operatore, non decide, non opera in autonomia. Fa una cosa sola, e la fa molto bene, aumentare la precisione nella fase più sensibile dell’intervento, quella in cui gli elettrodi vengono fatti scivolare dentro la coclea. Il movimento diventa più controllato, più lento, più costante di quanto una mano umana, per quanto allenata, riesca a garantire in condizioni normali.

L’obiettivo dichiarato della procedura robot assistita è preservare il più possibile le strutture dell’orecchio interno. Tradotto in termini pratici, significa provare a limitare i danni collaterali di un’operazione che, per sua natura, entra in un ambiente anatomico che non perdona errori. È una filosofia diversa da quella a cui si è abituati quando si parla di robot in sala operatoria, dove spesso l’immaginario corre verso bracci meccanici che fanno tutto da soli. Qui è l’opposto, il chirurgo resta al comando e la tecnologia lavora come un amplificatore delle sue capacità.

Cosa cambia per i pazienti con sordità grave

L’impianto cocleare è oggi la soluzione di riferimento per chi ha perso l’udito in modo severo e non trae beneficio dalle protesi acustiche tradizionali. Il dispositivo bypassa le cellule danneggiate dell’orecchio interno e stimola direttamente il nervo acustico, restituendo la percezione dei suoni. Ma la qualità del risultato dipende anche da quanto la coclea viene rispettata durante l’inserimento. Meno traumi, migliori prospettive.

Il fatto che una struttura pubblica italiana come il Policlinico di Modena abbia testato con successo questa procedura racconta anche altro, ovvero che la chirurgia robotica nel nostro paese sta uscendo dalla nicchia delle grandi operazioni addominali o urologiche per entrare in campi molto più specialistici. L’otorinolaringoiatria, con le sue dimensioni microscopiche e la sua tolleranza all’errore vicina allo zero, è forse il terreno dove questo tipo di supporto tecnologico ha più senso.

Restano ovviamente i tempi lunghi tipici della medicina, tra validazioni, casistiche da costruire e formazione del personale. Una prima volta è una prima volta, non ancora uno standard. Ma il segnale è chiaro, e va nella direzione di interventi sempre meno invasivi per una platea di pazienti che oggi affronta un percorso complesso, fatto di valutazioni preliminari, chirurgia e poi una lunga fase di riabilitazione per imparare di nuovo a interpretare i suoni.

La strada, insomma, è quella di una chirurgia dell’udito che punta a essere sempre più conservativa, dove la tecnologia entra in sala operatoria non per stupire ma per proteggere quello che c’è ancora da salvare dentro l’orecchio.