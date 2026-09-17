Amazfit Balance 3 e Cheetah 2: update con analisi HYROX

Chi ha al polso un Amazfit Balance o un Amazfit Cheetah di ultima generazione farà bene a controllare l’app Zepp, perché Zepp Health ha iniziato a distribuire un pacchetto software che porta novità concrete su allenamenti e navigazione. Il rilascio riguarda quattro modelli: Amazfit Balance 3 e Balance Ultra, presentati all’inizio di giugno, insieme a Cheetah 2 Pro, arrivato ad aprile, e Cheetah 2 Ultra, annunciato a maggio. Non si tratta di una manutenzione di routine, ma di funzioni che finora erano riservate ad altri dispositivi della famiglia.

Cosa cambia sui quattro smartwatch

La versione in distribuzione è la 6.3.25.7, la stessa linea di software già arrivata negli ultimi giorni su altri modelli come Active 3 Premium e sui top di gamma della serie T-Rex. La novità più interessante è l’analisi HYROX, che funziona in abbinamento a Helio Strap Pro: una volta collegato e indossato il cinturino, avviando una gara o una simulazione HYROX l’orologio registra numero di movimenti, frequenza dei movimenti e andamento del battito cardiaco. A fine sessione si possono consultare le variazioni di ritmo stazione per stazione e i suggerimenti di allenamento.

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Arriva anche la gestione di musica e playlist direttamente dall’app, seguendo il percorso App Zepp, Dispositivo, Impostazioni applicazione dispositivo, Musica. Per chi pedala al chiuso c’è il supporto al protocollo FTMS, quindi la possibilità di collegare rulli smart e cyclette compatibili e vedere a schermo potenza, cadenza, velocità e distanza, con la scelta tra unità metriche e imperiali nella pagina di calibrazione. La libreria di allenamento, poi, adesso supporta la navigazione, ma solo per le discipline che prevedono entrambe le cose.

Nella parte delle ottimizzazioni si segnalano l’abbinamento automatico con Helio Strap Pro collegato allo stesso account, una migliore leggibilità del grafico altimetrico del percorso e la mappa che, con la visualizzazione avanzata attiva, ruota automaticamente seguendo la direzione corrente durante lo zoom. Amazfit ha illustrato il tutto anche con un post su Weibo, parlando di OTA di settembre e citando il controllo delle periferiche con il semplice gesto di sollevare il polso, oltre al promemoria di connessione nella pagina di preparazione all’allenamento e all’avviso in caso di marcia in senso inverso durante la navigazione delle tracce.

Anche Amazfit Balance 2 riceve un pacchetto sostanzioso

Il lavoro di Zepp Health non si ferma ai modelli del 2026. Amazfit Balance 2, uno degli orologi più venduti dell’azienda, riceve la versione 6.3.25.3 con un pacchetto OTA da 24,56 MB in distribuzione graduale. Il precedente aggiornamento di agosto aveva portato Zepp OS 6, questo aggiunge buona parte delle funzioni finora esclusive dei modelli più recenti.

Ci sono l’analisi HYROX con Helio Strap Pro, la gestione dei dispositivi Amazfit senza display tramite Centro di Controllo, schede di scelta rapida e app, con avvisi di batteria scarica, funzione Trova dispositivo e impostazioni di trasmissione della frequenza cardiaca. Presenti anche la gestione di musica e playlist dall’app Zepp, il supporto FTMS per rulli e cyclette, il promemoria di connessione delle periferiche e il rilevamento della direzione sbagliata durante la navigazione, con la possibilità di invertire il percorso toccando lo schermo.

Il capitolo mappe è quello più curato: curve di livello e punti di interesse più leggibili, sentieri con un nuovo colore per distinguerli dalle strade cittadine, dati sui marciapiedi lungo alcune strade principali con scale cartografiche da 200 m a 8 m e download di aree geografiche più ampie. Sulle pagine di allenamento, con le unità imperiali attive, gli allenamenti in pista mostrano ora le distanze sia in imperiale sia in metrico.

Come installare l’aggiornamento

Tutto passa dall’app Zepp installata sullo smartphone abbinato. Basta aprirla, andare nella scheda profilo, toccare il dispositivo interessato, scorrere fino in fondo e selezionare la voce Aggiornamento di sistema. L’app segnala la presenza del pacchetto e chiede conferma per scaricarlo e installarlo. Unico requisito da rispettare: lo smartwatch deve avere almeno il 30% di carica residua. L’app è disponibile sia su Android tramite Google Play Store sia su iPhone tramite App Store.