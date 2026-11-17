Il debutto di iPhone Duo non è stato privo di intoppi, almeno sul fronte del software. Nei primi giorni dopo il lancio a far discutere è stato soprattutto il numero davvero esiguo di app ottimizzate per il suo formato così particolare, una mancanza che ha raccolto parecchie critiche e più di qualche dubbio tra gli utenti. Adesso però il quadro sembra cambiato in fretta, visto che le applicazioni adattate al nuovo dispositivo sono raddoppiate nel giro di appena 10 giorni.

Chi aveva scelto il nuovo smartphone di Apple si aspettava, comprensibilmente, un’esperienza più completa e avanzata fin dai primi utilizzi. La realtà di quelle prime settimane è stata invece un po’ diversa, con un catalogo di programmi pensati appositamente per iPhone Duo ancora piuttosto scarno e lontano da quello che molti immaginavano al momento dell’acquisto.

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Perché il display interno non si comporta come un iPad mini

Le aspettative, va detto, non erano campate per aria. Con tutta l’esperienza accumulata negli anni su iPadOS era lecito pensare che il display interno del telefono potesse essere sfruttato dalle applicazioni fin dal primo giorno, esattamente come accade con lo schermo di un iPad mini. Sulla carta sarebbe stato il percorso più naturale e anche quello più rapido per offrire subito un parco software ricco.

Le cose però sono andate in un’altra direzione. La casa di Cupertino ha scelto di tenere ben separate le due tipologie di utilizzo, quella del tablet da una parte e quella del nuovo telefono dall’altra, e il risultato è stato lo scenario meno appetibile per chi aveva appena messo le mani sul dispositivo. Le app nate per iPad non si sono quindi trasferite in modo automatico sul pannello interno, e chi sperava in un passaggio indolore si è ritrovato con molte meno opzioni del previsto.

È proprio questa distinzione così netta ad aver alimentato le perplessità iniziali attorno al display interno. Un formato nuovo richiede programmi adattati con cura, e finché gli sviluppatori non intervengono con aggiornamenti dedicati l’esperienza d’uso resta inevitabilmente limitata rispetto alle potenzialità dello schermo.

Gli sviluppatori rispondono e le app ottimizzate arrivano a 200.000

Gli sviluppatori però non sono rimasti a guardare. A confermarlo è stato direttamente Greg Joswiak, senior vice president della divisione Worldwide Marketing di Apple, che in un post pubblicato su X ha condiviso un dato decisamente significativo. Alla data del 16 novembre 2026 le applicazioni ottimizzate per iPhone Duo avevano già raggiunto quota 200.000.

Un traguardo che acquista ancora più peso se si guarda al ritmo con cui è stato tagliato. Il numero di app ottimizzate è infatti raddoppiato in appena 10 giorni, a dimostrazione di un supporto arrivato in tempi davvero rapidi da parte di chi crea software per l’ecosistema della mela. Quello che all’inizio sembrava uno dei punti critici più evidenti del dispositivo si sta quindi ridimensionando con una velocità che pochi avrebbero previsto nei giorni immediatamente successivi al lancio.

Il contributo della comunità di sviluppatori si è rivelato insomma tempestivo, ed è proprio su questo slancio che Apple punta per colmare il divario lasciato dalla scelta di non estendere automaticamente le app di iPadOS al nuovo formato.

Sul fronte commerciale iPhone Duo è attualmente disponibile online a partire da 2.368 euro, mentre altre offerte si attestano sui 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid