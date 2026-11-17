Molto prima che un mammifero venga al mondo, la sua pelle ha già deciso dove spunteranno i peli. I follicoli piliferi in formazione si dispongono secondo geometrie precise che cambiano da specie a specie, e per decenni la domanda su come l’organismo riesca a ottenere un ordine così rigoroso è rimasta in buona parte aperta. Un gruppo di ricerca dell’Università di Ginevra ha individuato un meccanismo sorprendentemente semplice che potrebbe spiegare il fenomeno. Al centro ci sono cellule che si muovono seguendo segnali chimici, senza bisogno di un progetto dettagliato che stabilisca in anticipo la posizione di ogni singolo follicolo.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha portato alla costruzione di un modello capace di ricreare la comparsa di questi schemi in due specie di mammiferi. Il punto di partenza riguarda strutture minuscole chiamate placodi, che compaiono durante lo sviluppo embrionale e da cui nascono peli, piume e la maggior parte delle squame. Capire come si organizzano significa quindi toccare una questione che va ben oltre il pelo dei roditori.

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Una teoria consolidata messa alla prova

Nel caso del topo da laboratorio (Mus musculus) la spiegazione dominante è stata a lungo il cosiddetto modello di espansione e induzione. Secondo questa idea, quando un nuovo placode si forma rilascia una sostanza chimica che impedisce ad altri placodi di svilupparsi troppo vicino. Man mano che la pelle dell’embrione cresce e si distende, alcune zone finiscono abbastanza lontano dai placodi esistenti da sfuggire a quell’influenza, e lì possono comparirne di nuovi. Così, poco alla volta, lo schema si completa su tutta la superficie cutanea.

Una teoria largamente accettata, certo. Eppure nessuno aveva dimostrato sperimentalmente che potesse rendere conto della varietà di disposizioni dei follicoli osservata tra le diverse specie. Per esplorare un’alternativa, il gruppo guidato da Athanasia Tzika, docente senior, e dal professor Michel Milinkovitch, entrambi del Dipartimento di genetica ed evoluzione della Facoltà di scienze, si è concentrato sulla chemiotassi. Si tratta del processo per cui le cellule si spostano in risposta a differenze nella concentrazione di sostanze chimiche, lo stesso che guida i globuli bianchi verso le aree infiammate e permette al sistema immunitario di intervenire dove serve.

Dal topo da laboratorio al topo spinoso

I ricercatori hanno messo a punto un modello matematico che segue il comportamento delle cellule mobili del derma mentre interagiscono con un segnale chimico attrattivo rilasciato dall’epidermide, lo strato più esterno della pelle. Poi hanno simulato la crescita della cute embrionale per verificare se queste interazioni bastassero a far comparire gradualmente i placodi. Il modello ha riprodotto gli schemi osservati nel topo da laboratorio, compresa la stessa sequenza di formazione dei follicoli che fino ad allora veniva attribuita alla teoria dell’espansione e induzione. “I nostri risultati mostrano che gli schemi osservati non richiedono un sistema complesso che indichi a ogni placode dove formarsi” spiegano Muhamet Ibrahimi ed Ebrahim Jahanbakhsh, ricercatori dello stesso dipartimento. “I placodi emergono invece spontaneamente dalle interazioni locali tra cellule e segnali chimici.”

Il passo successivo è stato mettere alla prova il meccanismo su un mammifero con un mantello molto diverso. La scelta è caduta sul topo spinoso (Acomys dimidiatus), un roditore i cui follicoli si sviluppano secondo uno schema insolitamente regolare e con un orientamento ben definito, qualcosa che il modello tradizionale non riesce a spiegare. Sfruttando dati sperimentali ricavati da immagini tridimensionali della pelle embrionale, il gruppo ha adattato le simulazioni alle caratteristiche biochimiche di questa specie e al modo in cui la sua cute cresce. Anche qui lo stesso processo di base ha restituito lo schema altamente organizzato dei follicoli piliferi. Le differenze tra i due roditori si spiegano con variazioni nelle interazioni cellulari, nelle proprietà chimiche e nella crescita della pelle, non con meccanismi del tutto diversi.

Secondo gli autori la straordinaria varietà di strutture del regno animale potrebbe derivare da un insieme condiviso di regole biologiche relativamente semplici. Regolando il modo in cui le cellule interagiscono e rispondono all’ambiente circostante, la natura riesce a generare disegni molto diversi senza un progetto di sviluppo separato per ciascuna specie. “Il nostro lavoro suggerisce che semplici interazioni cellulari possono generare la notevole diversità di architetture dei tessuti osservata nel corso dell’evoluzione” conclude Athanasia Tzika. “Le differenze tra le specie derivano quindi dallo stesso processo di autorganizzazione, ma con variazioni nelle interazioni tra cellule e segnali chimici.”

Fonte: TecnoAndroid