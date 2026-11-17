Alcuni microbi degli abissi, organismi che di solito muoiono appena vengono portati in superficie, sono stati tenuti in vita in laboratorio per 180 giorni. È un traguardo che rende la vita del mare profondo un po’ meno aliena e un po’ più vicina, almeno per chi prova a studiarla da vicino invece di accontentarsi di qualche traccia raccolta in fretta.

Detto così potrebbe sembrare un dettaglio da addetti ai lavori. Non lo è. Il punto centrale sta tutto in quella contraddizione iniziale: parliamo di microrganismi che in condizioni normali non reggono il viaggio verso l’alto. Riuscire a farli sopravvivere lontano dal loro ambiente naturale, e per un periodo così lungo, cambia il modo in cui questi esseri minuscoli possono essere osservati.

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Perché i microbi delle profondità non sopravvivono in superficie

Il fondale marino è uno degli ambienti più lontani dall’esperienza quotidiana. Buio, freddo e una pressione enorme definiscono un mondo che con la vita in superficie ha ben poco in comune. Gli organismi che ci abitano si sono adattati proprio a queste condizioni estreme, tanto che il passaggio verso un ambiente completamente diverso può rivelarsi fatale.

È esattamente quello che accade a questi microbi delle profondità marine. Una volta raccolti e portati su, tendono a morire, e con loro svanisce gran parte della possibilità di capirli davvero. Studiare un essere vivente quando non è più vivo significa perdere moltissime informazioni su come funziona, su come si comporta e su come reagisce a ciò che lo circonda.

Ecco perché la vita negli abissi è rimasta per lungo tempo qualcosa di quasi estraneo, osservato da lontano e conosciuto in modo parziale. Una sorta di territorio sconosciuto che sta sotto i nostri piedi, o meglio sotto chilometri d’acqua, e che sfugge ai normali strumenti di indagine proprio perché i suoi abitanti non sopportano lo spostamento.

Sei mesi di vita lontano dal fondale

Il dato che colpisce è la durata. Mantenere in vita questi microbi per 180 giorni, quindi circa sei mesi, non equivale a un rapido sguardo prima che tutto si spenga. Si tratta di un arco di tempo che permette di seguirli con calma, di osservarli giorno dopo giorno e di raccogliere informazioni che un campione destinato a morire in poche ore non potrebbe mai offrire.

Ed è proprio qui che la vita del mare profondo smette di sembrare così distante. Avere a disposizione microrganismi vivi e stabili all’interno di un laboratorio trasforma qualcosa di sfuggente in un oggetto di studio concreto. Non serve più inseguirli negli abissi per capire come vivono, perché una parte di quel mondo è stata portata in superficie senza che si spegnesse.

Il valore di questo risultato non sta in una scoperta spettacolare ma nella possibilità che apre. Fino a oggi questi esseri restavano in gran parte fuori portata proprio per la loro fragilità una volta lontani dal fondale. Ora invece c’è la prova che possono resistere anche fuori dal loro habitat, a patto di trovare il modo giusto per tenerli in vita.

Un passo che riduce, almeno in parte, la distanza tra il mondo che conosciamo e quello che si nasconde nelle zone più remote degli oceani. Quei microbi degli abissi, che di norma muoiono appena raggiungono la superficie, sono rimasti vivi in laboratorio per 180 giorni.

Fonte: TecnoAndroid