Il futuro di Forza Horizon 6 comincia a prendere forma. Playground Games ha pubblicato la prima roadmap ufficiale del gioco, che copre i contenuti previsti tra la fine del 2026 e il 2027. Il programma è piuttosto ricco: nuove serie stagionali, parecchie vetture inedite, due espansioni e soprattutto una revisione profonda del sistema Festival Playlist, pensata per rispondere a una delle lamentele più ricorrenti della community.

Legendary Explorers apre le danze a fine anno

Il primo appuntamento è fissato per il 31 dicembre con l’aggiornamento Legendary Explorers, che porterà in garage sette nuove auto ottenibili in modi diversi. Cinque di queste arriveranno come ricompense della Festival Playlist e hanno un’anima decisamente votata al fuoristrada. Si parte dalla Subaru Forester STi Version del 2005 e dalla Subaru Outback Wilderness del 2024, a cui si affiancano la Lexus GX 550 Overtrail sempre del 2024, il Toyota Hilux Arctic Trucks AT38 del 2007 e un classico intramontabile come la Land Rover Range Rover del 1973.

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Il pacchetto si completa con due chicche più curiose. La Datsun Baby del 1965 sarà disponibile come Treasure Car, mentre la Renault 4L Export del 1968 potrà essere sbloccata come Playlist History Reward. Non solo vetture però, perché l’update aggiungerà anche contenuti permanenti per Legend Island. Tra questi spiccano una nuova mascotte regionale e una versione estesa della gara su strada The Marathon, con un tracciato ampliato che attraversa l’isola e il Giappone.

Gennaio e febbraio tra nuove serie e auto attese

La tappa successiva cade il 21 gennaio 2027, quando debutterà la prima espansione di Forza Horizon 6 insieme alla serie Exotics & Tuners. Sui contenuti dell’espansione lo studio britannico per ora tace e si limita a promettere novità a breve. Nel frattempo sono già state confermate cinque nuove auto premio, un gruppo che mescola sportive giapponesi, muscoli australiani e granturismo europee. In arrivo ci sono la Honda Civic SiR II del 1992, la Toyota Corolla GT S del 1986 conosciuta come “Lola”, la Holden HSV Commodore Group A SV del 1991, la Aston Martin V12 Vantage S del 2013 e la Ferrari 599 GTO del 2010. Lo stesso aggiornamento introdurrà anche una nuova stazione radio permanente, anche se gli sviluppatori non hanno ancora spiegato cosa proporrà.

Il 25 febbraio toccherà invece a una nuova serie dal tema ancora misterioso. L’aggiornamento porterà tre auto premio del tutto inedite e due già viste in precedenza nella serie, oltre a quindici modelli molto richiesti dai fan che entreranno nell’Autoshow. Previsto anche un nuovo pacchetto di vetture a pagamento. Sul fronte delle aggiunte permanenti arriverà una nuova area Drift Attack ambientata tra i moli portuali, mentre EventLab si arricchirà di nuovi set di oggetti dedicati al drifting e alle costruzioni.

Seconda espansione nel 2027 e addio alla FOMO

Allargando lo sguardo, Playground Games ha confermato che la seconda espansione di Forza Horizon 6 vedrà la luce nel corso del 2027. Una finestra di lancio più precisa al momento non c’è, quindi i dettagli arriveranno più avanti.

La notizia che probabilmente farà più piacere ai giocatori riguarda però il Festival Playlist. Gli sviluppatori hanno annunciato una serie di modifiche studiate per contrastare la FOMO, cioè quella sensazione di perdersi qualcosa che spesso accompagna i contenuti a tempo. Dopo l’aggiornamento di febbraio le auto ottenibili tramite Playlist non resteranno più vincolate soltanto a eventi temporanei e diventeranno accessibili in modo permanente anche in un secondo momento.

Fonte: TecnoAndroid