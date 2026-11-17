Un nuovo aggiornamento di Google Home è arrivato con l’obiettivo di rendere più semplice la vita quotidiana con i dispositivi della casa connessa. Le modifiche toccano diversi aspetti della piattaforma, dall’affidabilità dei comandi vocali alla gestione delle automazioni, fino a una serie di miglioramenti pensati per le telecamere Nest e per l’app stessa.

Il pacchetto, datato 11 novembre 2026, interviene anche sulle prestazioni con risposte più rapide per alcune operazioni comuni e una gestione più efficace delle richieste legate alla smart home. C’è spazio poi per gli assistenti personali che sfruttano Google Home MCP, ora in grado di dialogare con un numero maggiore di dispositivi e di occuparsi della creazione e della gestione delle routine domestiche.

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Gemini for Home più affidabile e con risposte visive

Le novità dedicate a Gemini for Home sono distribuite in accesso anticipato e partono da un punto preciso, cioè l’affidabilità dei comandi. L’assistente gestisce meglio le richieste più articolate e quando non riesce a capire con certezza quale apparecchio si intende controllare pone una breve domanda di chiarimento invece di andare per tentativi. Se in casa ci sono più dispositivi compatibili con lo stesso comando, per esempio, Gemini può chiedere a quale stanza ci si riferisce.

Interessanti anche le risposte visive sugli smart display, che adesso possono includere immagini pertinenti quando servono davvero a chiarire una risposta. L’idea è rendere alcune informazioni più immediate senza affidarsi soltanto alla voce. Sul fronte della velocità, impostare, controllare o annullare timer e sveglie richiede meno tempo, così come la gestione dei timer di spegnimento per i contenuti multimediali. Sono stati corretti anche alcuni rari problemi che impedivano a Gemini di impostare questi ultimi in modo corretto.

Ritocchi anche all’interazione con l’assistente. Inviando un feedback a voce diventa più facile aggiungere dettagli o modificare il messaggio prima di spedirlo, mentre le trasmissioni broadcast vengono riprodotte più velocemente su altoparlanti e display collegati.

App Google Home e telecamere Nest, tante correzioni

Gli abbonati a Google Home Premium trovano ora la gestione dell’abbonamento direttamente nel menu del profilo dell’app, da cui consultare e amministrare le funzioni premium. Chi possiede più termostati Nest può invece attivare la Modalità Eco su tutti contemporaneamente con un solo tocco, senza intervenire su ogni singolo apparecchio. Nell’anteprima pubblica è in distribuzione anche la possibilità di aggiungere una chiave digitale della propria abitazione a Google Wallet sui dispositivi Android supportati, per sbloccare le serrature compatibili con lo standard Aliro avvicinando lo smartphone oppure con un semplice tocco.

Buona parte dell’aggiornamento riguarda però le telecamere Nest. Su Android sono stati sistemati diversi difetti della cronologia eventi e dei controlli del lettore video, che in certi casi sparivano, non rispondevano o si bloccavano ruotando il telefono. Risolti anche gli intoppi nel collegamento degli account Nest, che a volte veniva richiesto di nuovo pur essendo già attivo, e nella riconnessione delle telecamere di terze parti con account del produttore scaduto. Torna inoltre possibile rimuovere dalle impostazioni un Nest Doorbell cablato di prima generazione non migrato e ormai offline.

Google ha poi spostato nell’app Google Home gli aggiornamenti software per Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor di prima generazione, Nest Hello, Nest Cam IQ Indoor e Nest Cam IQ Outdoor. Le correzioni riguardano i problemi di connessione allo streaming live su alcune reti, comprese connessioni PPPoE, fibra e hotspot mobili, insieme a una trasmissione più fluida e reattiva. Sulle Nest Cam IQ spariscono le miniature vuote nella cronologia, e arrivano un orologio interno più preciso, certificati di sicurezza aggiornati e interventi di stabilità per ridurre i riavvii improvvisi.

Google Home MCP si apre alle automazioni

Anche le novità di Google Home MCP sono in accesso anticipato e riguardano chi usa assistenti personali capaci di interagire con l’ecosistema. Questi ora possono visualizzare, creare e aggiornare le automazioni domestiche, controllare lo stato dei dispositivi, consultare la cronologia e inviare comandi agli apparecchi collegati. Lavorano sia con le routine create nell’app sia con quelle nate tramite MCP.

Restano alcuni limiti però. Le azioni di sicurezza considerate sensibili rimangono bloccate e gli assistenti non possono cancellare definitivamente una routine. Possono disattivarla, mentre per eliminarla del tutto bisogna passare dall’app Google Home. Il supporto ai dispositivi si allarga infine a termostati, ventilatori, purificatori d’aria, robot aspirapolvere, effetti di illuminazione, elettrodomestici da cucina, caricabatterie per veicoli elettrici e rilevatori di fumo e monossido di carbonio.

Fonte: TecnoAndroid