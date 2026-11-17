Per la prima volta nella storia la NASA si prepara a ricevere un messaggio partito da un punto distante un giorno luce dalla Terra. Non si tratta di un risultato arrivato per caso. Sono serviti quasi 50 anni di viaggio e una rara disposizione geometrica dei pianeti per consentire all’umanità di spingersi così lontano e mettere a segno un nuovo e notevole traguardo nell’esplorazione dello spazio.

È una di quelle notizie che a prima vista possono sembrare astratte, quasi da manuale di fisica. Il significato però è molto concreto. Un oggetto costruito dall’uomo si trova ormai così lontano che perfino la luce, la cosa più veloce che si conosca, impiega un’intera giornata per coprire la distanza che lo separa dal nostro pianeta. E con la luce viaggiano anche i segnali radio usati per comunicare.

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NASA: cosa vuol dire davvero un giorno luce

L’espressione può trarre in inganno perché contiene la parola “giorno”, ma non misura il tempo. Indica una distanza. Un giorno luce corrisponde allo spazio che la luce percorre in ventiquattro ore filate. Se si considera che la luce si muove a circa 300.000 chilometri al secondo, il conto porta a una cifra vicina ai 26 miliardi di chilometri. Un numero che la mente umana fatica a visualizzare, tanto è fuori scala rispetto a qualsiasi esperienza quotidiana.

Per chi lavora alle comunicazioni con lo spazio profondo questa distanza ha conseguenze molto pratiche. Ogni trasmissione spedita da laggiù arriva sulla Terra con un giorno intero di ritardo. Allo stesso modo un comando inviato dagli ingegneri della NASA ci mette altrettanto tempo a raggiungere il destinatario. Uno scambio completo, con domanda e risposta, richiede quindi due giorni. Niente a che vedere con le comunicazioni a cui siamo abituati, dove un messaggio parte e arriva praticamente nello stesso istante.

Ecco perché il momento in cui un segnale proveniente da un giorno luce raggiungerà le antenne terrestri ha un valore simbolico così forte. Mai prima d’ora un messaggio aveva coperto un tragitto del genere per arrivare fino a noi.

Mezzo secolo di viaggio e un allineamento fuori dal comune

Dietro a questo primato c’è una storia lunga quasi 50 anni. Tanto è servito per percorrere una distanza simile, un tempo enorme se rapportato alla durata delle missioni spaziali e anche a quella delle carriere di chi le ha progettate. Il viaggio è cominciato quasi mezzo secolo fa e da allora non si è mai fermato, allontanandosi giorno dopo giorno dalla Terra.

Un ruolo decisivo lo ha avuto anche una particolare configurazione dei pianeti, un allineamento raro che ha reso possibile l’impresa. Senza quella combinazione favorevole raggiungere un punto così remoto sarebbe stato molto più complicato. Il tempismo, in questo caso, ha contato quanto la tecnologia.

Oggi tutti quei fattori si sommano in un unico risultato. La NASA è pronta a ricevere per la prima volta nella storia un segnale partito da un giorno luce di distanza, un nuovo e impressionante traguardo raggiunto dall’umanità dopo quasi 50 anni di cammino nello spazio.

Fonte: TecnoAndroid