La Document Foundation ha pubblicato LibreOffice 26.8.2, un aggiornamento correttivo che porta con sé circa 35 correzioni e punta a rendere più affidabile il lavoro quotidiano negli uffici che hanno scelto questa suite. Non ci sono cambiamenti vistosi all’interfaccia. L’attenzione si concentra piuttosto su quei problemi emersi con l’uso reale del programma, cioè gli inconvenienti che rischiano di compromettere un’attività già avviata e magari a metà strada.

Il rilascio interessa chi prepara documenti, chi passa le giornate tra i fogli di calcolo e chi realizza presentazioni, soprattutto quando c’è da aprire file creati con software meno recenti. Le modifiche nascono dal lavoro della comunità di sviluppo e del controllo qualità e si inseriscono nel ciclo di manutenzione con cui la Document Foundation cerca di mantenere un’esperienza coerente su tutte le piattaforme supportate.

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Stabilità e compatibilità al centro dell’aggiornamento

Una parte consistente degli interventi riguarda arresti improvvisi e blocchi capaci di interrompere il lavoro senza preavviso. In Writer è stato risolto un problema legato alla correzione automatica nei campi di testo dei moduli. Impress invece non dovrebbe più bloccarsi durante lo scorrimento delle diapositive mentre è in corso la riproduzione di contenuti multimediali. Sempre sul fronte delle presentazioni, la nuova versione ripristina anche l’audio, un dettaglio tutt’altro che marginale per chi deve parlare davanti a un pubblico.

Capitolo interoperabilità. La suite ora importa meglio alcuni documenti Microsoft Office salvati in un formato binario meno recente. Fino a poco fa certi file potevano non aprirsi affatto oppure venire interpretati in modo errato, con il risultato di dover ricostruire a mano impaginazioni e contenuti. La correzione torna utile soprattutto negli scambi tra ambienti di lavoro che non utilizzano lo stesso programma, situazione piuttosto frequente tra aziende, studi professionali e pubbliche amministrazioni.

Poi c’è Calc, che riceve un intervento sul comportamento dei riferimenti relativi quando si copia un foglio. Il difetto era stato introdotto con LibreOffice 26.8.0 ed era di quelli insidiosi perché poteva alterare i risultati delle formule senza generare alcun errore evidente. Insomma i numeri cambiavano e nessuno se ne accorgeva. La nuova release aggiunge inoltre il supporto ai file Web Query, impiegati per importare dati direttamente da pagine web.

Tipografia più curata e scelta del ramo giusto

Alcune modifiche toccano la qualità tipografica. Writer offre adesso un controllo più preciso sulla sillabazione delle parole composte ed evita così interruzioni poco naturali a fine riga. È stata corretta anche la visualizzazione del trattino unificatore su alcuni Mac con processore Apple Silicon. Si tratta di dettagli apparentemente minori che però incidono parecchio sulla leggibilità dei documenti stampati.

La Document Foundation raccomanda questa edizione a chi desidera utilizzare la linea più recente del software. Chi lavora in ambienti di produzione e preferisce una versione più collaudata può invece restare sulla serie 26.2, il cui supporto terminerà il 30 novembre 2026. Per le organizzazioni con installazioni estese sono disponibili edizioni aziendali, accompagnate da assistenza professionale e da accordi sul livello del servizio.

Il pacchetto di LibreOffice 26.8.2 si scarica dal sito ufficiale di LibreOffice per i principali sistemi operativi desktop, dove si trova anche la documentazione completa relativa all’aggiornamento. Su Linux è possibile attendere i pacchetti aggiornati nei repository della propria distribuzione, con tempi di disponibilità che dipendono dai manutentori.

Fonte: TecnoAndroid