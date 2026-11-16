iPhone Duo: la cerniera mostra usura dopo 451.000 piegature

Da tre settimane una redazione tecnologica statunitense sottopone la cerniera di iPhone Duo a uno stress test trasmesso in diretta streaming, e dopo oltre 451.000 piegature il meccanismo comincia a mostrare i primi segni di usura. Niente crepe e niente schermi neri, almeno per ora. Il pieghevole di Apple continua a funzionare, anche se qualcosa nella sua struttura non è più esattamente come il primo giorno.

La prova è semplice nella sostanza ma impietosa nella ripetizione. Una macchina apre e chiude lo smartphone senza sosta, migliaia di volte al giorno, per capire quanto possa reggere davvero la parte più delicata di un dispositivo pieghevole. Ed è proprio lì che sono emersi i primi cambiamenti.

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Cosa è successo alla cerniera di iPhone Duo

Secondo chi sta conducendo il test, la cerniera ha iniziato a risultare più morbida intorno alle 390.000 piegature. Un allentamento graduale, quasi impercettibile all’inizio, che però è diventato evidente più avanti. Arrivati a 440.300 cicli il meccanismo si era spostato abbastanza da impedire allo schermo di aprirsi del tutto prima che la macchina lo richiudesse. A mancare era anche quello scatto deciso che normalmente accompagna l’apertura completa.

Il filo usato per sollevare il display, raccontano i tester, si ritirava già prima che lo schermo fosse completamente disteso. Fino a quel momento però il pannello riusciva comunque a completare la corsa da solo, scivolando per inerzia fino in fondo. Poi, tra le 0:30 e l’una di notte, attorno alla soglia delle 440.300 piegature, il display non ha più avuto il tempo di aprirsi interamente prima che il macchinario lo facesse richiudere.

Oggi lo smartphone si ferma a circa 5 o 10 gradi dalla posizione completamente aperta. Basta però intervenire a mano per aprirlo del tutto. Il telefono non è stato rimosso dalla macchina e la prova va avanti. Il dispositivo risulta ancora operativo, mantiene senza problemi le altre posizioni intermedie dello schermo e non presenta crepe né altri guasti visibili.

Le condizioni di rottura e il confronto con Samsung

Il test proseguirà finché iPhone Duo non raggiungerà una serie di condizioni di cedimento stabilite in anticipo. Tra queste figurano lo spegnimento del dispositivo, il malfunzionamento dei sensori che non riescono più a rilevare correttamente lo schermo e l’oscuramento totale del display. Fino a quel momento la macchina continuerà a fare il suo lavoro.

Apple, dal canto suo, non ha diffuso i risultati delle verifiche che con ogni probabilità ha svolto internamente sulla cerniera e non ha nemmeno indicato una stima della durata in termini di piegature. Qualche indizio però arriva dalla componentistica. iPhone Duo monta infatti pannelli OLED forniti da Samsung Display, e gli schermi del colosso coreano sono stati sottoposti a test di piegatura certificati da enti esterni. Il display adottato su Galaxy Z Fold7, per esempio, ha superato una prova di resistenza da 500.000 piegature.

Difficile pensare che Apple abbia scelto un pannello Samsung preso così com’è dal catalogo. Eppure i risultati ottenuti finora lasciano intendere che lo schermo OLED del pieghevole di Cupertino sia sulla buona strada per raggiungere livelli simili.

Quanto potrebbe durare il pieghevole di Apple

A determinare la vita reale del dispositivo sarà la combinazione tra la qualità del display e la solidità del design della cerniera progettata da Apple. Due elementi che devono lavorare insieme, perché anche il miglior pannello serve a poco se il meccanismo che lo sostiene perde precisione.

I numeri raccolti fin qui offrono comunque un riferimento concreto. Con circa 450.000 piegature all’attivo, iPhone Duo potrebbe durare oltre dieci anni ipotizzando un utilizzo di 100 aperture e chiusure al giorno. Una media piuttosto alta per un uso quotidiano normale.

La diretta streaming andrà avanti fino al cedimento definitivo del telefono e viene trasmessa nei giorni feriali dalle 10 alle 14 ora del Pacifico.

Fonte: TecnoAndroid