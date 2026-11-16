Wintoys 3.0 doma l’AI di Windows 11: fino a 6 GB di RAM liberata

Arriva un aggiornamento importante per Wintoys 3.0, l’utility gratuita di ottimizzazione pensata per chi vuole tenere sotto controllo Windows 11 e le sue funzioni di intelligenza artificiale. La nuova versione introduce comandi dedicati ai servizi AI del sistema, ritocchi alle prestazioni, la sincronizzazione con i Criteri di gruppo e gli attesissimi profili di configurazione. Secondo lo sviluppatore, in certi casi si possono recuperare fino a 6 GB di RAM.

Il programma è firmato da Bogdan Pătrăucean e funziona sia su Windows 10 sia su Windows 11. Permette di gestire le impostazioni di sistema, disinstallare applicazioni, migliorare le prestazioni e intervenire sulle opzioni legate alla privacy, il tutto attraverso un’interfaccia moderna basata su WinUI 3. La release più recente porta il numero 3.0.10.0 ed è stata presentata dallo stesso autore, che ha scherzato sul fatto di essere riuscito a pubblicarla prima di GTA VI.

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Wintoys 3.0: la memoria occupata dai servizi AI di Windows 11

La novità più curiosa si trova nella sezione Ottimizzazioni, dove compare l’opzione componenti AI. Il suo obiettivo è contenere il consumo eccessivo di memoria legato all’infrastruttura di intelligenza artificiale che Windows 11 tiene attiva in background. Pătrăucean spiega che alcuni di questi servizi arrivano a occupare da 2 GB a oltre 8 GB di RAM, con più istanze di WorkloadsSessionHost.exe in esecuzione contemporaneamente. Si tratta di processi che caricano in memoria modelli di apprendimento automatico per sostenere funzioni come Windows Recall e la ricerca semantica, anche quando nessuno le sta usando.

Sul suo Surface Pro 12 con 16 GB di RAM lo sviluppatore racconta di essere passato da 11 GB a soli 5 GB di memoria occupata dopo aver disattivato questi componenti, con circa 6 GB liberati. Non sembra un episodio isolato. In una discussione sulla piattaforma di supporto di Microsoft risalente a luglio 2026 un altro utente ha descritto un recupero di circa 5 GB fermando il servizio Windows AI Fabric e i relativi processi. Va detto però che si parla di esperienze singole e non di test controllati e verificati in modo indipendente. Il risparmio reale cambia in base all’hardware, alla configurazione software e ai carichi AI attivi.

C’è poi un dettaglio da non trascurare. L’ottimizzazione dei componenti AI è pensata per i Copilot+ PC dotati di NPU, quindi chi usa un normale desktop Windows non vedrà comparire la stessa voce. A parte c’è anche una nuova sezione chiamata Intelligenza artificiale, da cui gestire funzioni come Recall, Click to Do, gli strumenti di scrittura del Blocco note e la ricerca agentica. I comandi disponibili variano a seconda dell’hardware e delle funzionalità installate.

Profili di configurazione e Criteri di gruppo

Altra aggiunta di peso sono i Profili, che consentono di esportare la propria configurazione di Windows in file JSON e di ripristinare le impostazioni preferite con una sola importazione. Una funzione comoda soprattutto dopo un’installazione pulita del sistema operativo o quando bisogna preparare più computer. Per sfruttarla serve però Wintoys+, un componente aggiuntivo facoltativo a pagamento che offre accesso a vita, mentre tutte le funzioni già presenti nell’applicazione restano gratuite.

Debutta anche una nuova modalità di configurazione che migliora la sincronizzazione con l’Editor Criteri di gruppo. Dove supportato, le impostazioni possono essere applicate come preferenze oppure come criteri veri e propri, così da evitare che vengano sovrascritte durante gli aggiornamenti periodici dei criteri. Completano il pacchetto nuovi controlli sulla privacy, opzioni per il precaricamento di Esplora file, una pulizia dello spazio di archiviazione potenziata, notifiche di riavvio più chiare e una lunga serie di correzioni di bug.

Microsoft sta lavorando per rendere Windows 11 più efficiente nella gestione della memoria, ma l’utility segue una strada diversa e mette nelle mani degli utenti un controllo più diretto sui singoli componenti di sistema. Disattivare i servizi AI può comunque avere effetti sulle funzioni che ne dipendono. Wintoys 3.0 si scarica gratuitamente dal Microsoft Store ed è consigliabile valutare le conseguenze di ogni modifica prima di applicarla, in particolare sui computer di lavoro o gestiti da un’organizzazione.

Fonte: TecnoAndroid