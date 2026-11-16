James Webb, gemello digitale svela un pianeta rimasto nascosto

Un pianeta rimasto invisibile per tutto questo tempo nelle immagini del telescopio spaziale James Webb è finalmente venuto allo scoperto grazie a una nuova tecnica capace di cancellare il bagliore delle stelle. Il metodo si basa su un gemello digitale dello strumento e rende gli esopianeti più deboli da 2 a 15 volte più facili da individuare rispetto agli approcci tradizionali. Lo studio è stato pubblicato online su Nature il 4 novembre e apre una possibilità molto concreta, cioè ritrovare altri mondi che si trovano già nei dati raccolti ma che finora nessuno era riuscito a distinguere.

Si stima che la Via Lattea ospiti miliardi di pianeti al di fuori del Sistema solare. Studiarli significa esplorare altri sistemi planetari, cercare ambienti potenzialmente abitabili e forse un giorno trovare tracce di vita altrove. Scovarli però è una cosa, osservarli direttamente è tutt’altra faccenda. Quasi tutti questi corpi celesti orbitano attorno a stelle talmente luminose che la loro flebile luce finisce sommersa dal riverbero, e anche i telescopi più avanzati faticano a separare i due segnali.

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Come funziona il gemello digitale di James Webb

Il cuore della scoperta è una replica virtuale della NIRCam, la fotocamera di Webb che osserva l’universo nel vicino infrarosso. Ricostruendo il modo in cui lavora lo strumento, i ricercatori riescono a individuare e correggere le minuscole imperfezioni che disturbano le osservazioni. Una volta compreso come la luce stellare si diffonde nel sistema ottico, diventa possibile sottrarne gran parte in modo digitale e far emergere ciò che c’è attorno.

Katie Bouman, docente al Caltech e coautrice dello studio, spiega che basta la più piccola imperfezione di un telescopio per rendere difficile separare la luce di un pianeta da quella della sua stella. “La cosa entusiasmante è che stiamo mostrando come il calcolo possa aiutare a superare i limiti del telescopio stesso” racconta. Unendo un modello fisico dello strumento alle tecniche di ottimizzazione del machine learning, il gruppo è riuscito a eliminare il bagliore con una precisione molto più alta.

L’approccio è stato battezzato FLIP e non punta a migliorare l’hardware ma a correggere immagini già acquisite. Il sistema esamina milioni di possibili imperfezioni e piccole variazioni, perché anche una distorsione quasi impercettibile cambia l’aspetto di una stella e il residuo di luce può coprire il segnale di un pianeta vicino. “Si vede il bagliore della stella sparire in modi molto bizzarri” racconta il primo autore Rodrigo Ferrer Chavez, dottorando alla Northwestern University nel laboratorio dell’astronomo Jason Wang. “Diventa sempre più debole e deformato finché alla fine si ottiene un’immagine abbastanza pulita e, con un po’ di fortuna, c’è una macchia che è un pianeta luminoso.”

Curiosamente l’idea nasce da un esperimento fallito. Durante la tesi all’Università Autonoma dello Yucatán, in Messico, Ferrer Chavez aveva provato ad addestrare modelli di intelligenza artificiale per prevedere la forma del bagliore stellare, senza successo. Secondo Wang quel lavoro è servito a capire cosa non fare. Il gruppo ha quindi cambiato strada, usando gli strumenti nati per il machine learning per eseguire calcoli fisici dettagliati e regolare milioni di variabili, un po’ come girare un’enorme quantità di manopole, fino a riprodurre fedelmente le osservazioni reali.

Gli archivi di Webb potrebbero nascondere altri pianeti

L’aspetto forse più interessante è che non servono nuove osservazioni per sfruttare la tecnica. Webb ha già accumulato un’enorme quantità di dati, comprese immagini di stelle che potrebbero ospitare pianeti troppo deboli per i vecchi metodi di analisi. “Ora abbiamo uno strumento che ci permette di scoprire e studiare pianeti che prima non riuscivamo a vedere, anche se erano già in un’immagine dell’archivio di JWST” spiega Ferrer Chavez. Si potranno cercare mondi sfuggiti in passato e anche quelli che si era tentato di fotografare senza riuscirci. Un’immagine che sembra contenere soltanto una stella brillante potrebbe insomma custodire informazioni preziose sotto il suo bagliore.

Da decenni gli astronomi lavorano per attenuare la luminosità delle stelle e uno degli strumenti principali è il coronografo, pensato proprio per bloccare la luce stellare e osservare meglio gli oggetti vicini. Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA, lanciato di recente, ne porta a bordo uno sviluppato dai ricercatori di Caltech, JPL e IPAC, progettato appositamente per sopprimere il bagliore e migliorare l’osservazione diretta degli esopianeti.

Fonte: TecnoAndroid