Data center AI, bruciati 3.600 miliardi in Borsa da giugno

La corsa alla costruzione dei data center necessari allo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta presentando un conto pesante ai mercati finanziari. Da giugno le società manifatturiere, energetiche e minerarie più esposte alla realizzazione delle nuove infrastrutture digitali hanno perso in Borsa circa 3.600 miliardi di euro di capitalizzazione complessiva. Una correzione che ha cancellato quasi la metà dei circa 8.100 miliardi guadagnati dalle stesse aziende nei dodici mesi precedenti, quando gli investitori avevano scommesso con decisione sui benefici della crescita dell’AI.

A soffrire di più sono state proprio le imprese che forniscono le infrastrutture indispensabili al funzionamento dei grandi centri di elaborazione. Il riferimento è ai generatori di energia e ai sistemi di raffreddamento, ma anche alle fibre ottiche che collegano i server su cui girano i modelli di intelligenza artificiale.

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Da Caterpillar a Corning, i titoli che hanno pagato di più

Tra i casi più evidenti spicca quello di Caterpillar. Il gruppo americano, uno dei principali fornitori di generatori a gas per i data center, ha visto la propria capitalizzazione ridursi di circa 185 miliardi di euro, pari al 44%, rispetto al massimo storico toccato dalle azioni il 30 giugno. Non è andata meglio a Oklo, società attiva nel nucleare che a gennaio aveva firmato un contratto con Meta e che ha lasciato sul terreno il 49% del proprio valore. Comfort Systems, specializzata in sistemi di climatizzazione, e Corning, produttrice di fibra ottica, hanno entrambe bruciato circa metà della loro capitalizzazione.

Dietro questo cambio di rotta c’è un ripensamento più ampio da parte degli investitori sulle prospettive del settore. A pesare sono soprattutto i dubbi sulla sostenibilità degli investimenti dei colossi tecnologici, sempre più finanziati con il ricorso al debito, insieme alla crescente opposizione politica alla costruzione di nuovi impianti negli Stati Uniti. Il timore diffuso è che l’entusiasmo per le infrastrutture legate all’intelligenza artificiale abbia gonfiato le valutazioni oltre misura, esponendo l’intera filiera al rischio di una brusca correzione.

I numeri dell’indice S&P 500 raccontano bene la situazione. Dalla scorsa estate il comparto industriale è diventato il secondo peggiore del listino, con una flessione del 9% tra il 30 giugno e il 13 novembre. Ha fatto peggio soltanto il settore tecnologico, sceso dell’11%. Nello stesso arco di tempo l’energia ha invece guadagnato il 22%, la sanità il 19% e i beni di consumo primari l’11%.

Ordini ai massimi storici mentre i listini scendono

La correzione sui mercati, però, non trova ancora riscontro nei fondamentali del settore. La domanda di infrastrutture continua a superare ampiamente l’offerta. Negli Stati Uniti la spesa per la costruzione di data center, escludendo apparecchiature informatiche e chip, ha raggiunto circa 83 miliardi di euro nei dodici mesi terminati a settembre, secondo gli ultimi dati governativi.

Anche i risultati del terzo trimestre confermano una domanda solida. Diversi produttori di turbine a gas hanno comunicato di aver raccolto ordini per miliardi nei primi nove mesi del 2026. Caterpillar ha messo a segno un portafoglio ordini record di circa 67 miliardi di euro e ha dichiarato che le vendite nella generazione elettrica sono cresciute del 75% su base annua, spinte proprio dalla domanda dei data center.

Il fenomeno si osserva pure in Europa. Siemens ha visto crescere del 60% nel 2026 il portafoglio ordini delle apparecchiature elettriche destinate ai data center, arrivato a 7 miliardi di euro. Eaton, altro fornitore del comparto, ha registrato ordini raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A sostenere l’attività delle imprese industriali contribuiscono anche tendenze strutturali come l’elettrificazione e la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento.

Secondo Cordovil la costruzione delle infrastrutture non sta ancora rallentando e i portafogli ordini si trovano ai massimi storici, con una crescita dei ricavi già in buona parte assicurata fino al 2027. Rimane tuttavia il rischio che la solidità degli ordini non basti come indicatore per valutare la domanda futura.

Fonte: TecnoAndroid