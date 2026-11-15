12 12 12 su Apple TV: rapina a Zurigo con Mackie e Dornan

Un gruppo di ladri si infila in una delle banche più sicure di Zurigo, dopo un anno intero di preparativi e con appena dodici ore a disposizione per svuotarla. È questo il cuore di 12 12 12, la nuova serie di Apple TV che debutta venerdì 13 novembre con un doppio episodio e che in tanti stanno già paragonando a La casa di carta. L’atmosfera in effetti è quella giusta: colpo grosso, banda affiatata e un inseguimento che attraversa mezza Europa. A dare la caccia ai rapinatori c’è un agente dell’FBI interpretato da Anthony Mackie, mentre dall’altra parte della barricata si muove Jamie Dornan.

Le puntate sono otto in tutto. Le prime due arrivano insieme il giorno del debutto e poi si prosegue al ritmo di un episodio a settimana fino al gran finale del 25 dicembre.

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Apple TV: una rapina raccontata in 12 mesi, 12 ore e 12 giorni

Nella serie Anthony Mackie veste i panni di un agente federale ossessionato dall’idea di mettere le mani su un criminale di professione, quello che ha ideato l’intero piano. Il bersaglio è uno dei caveau di massima sicurezza nascosti sotto Zurigo. Quando la banda esce con il bottino comincia la fuga, con l’FBI e la polizia alle calcagna lungo tutto il continente. Proprio da qui nasce il titolo, perché il racconto si sviluppa su tre linee temporali: i 12 mesi della pianificazione, le 12 ore della rapina dentro la banca e i 12 giorni successivi alla fuga, quelli dell’inseguimento vero e proprio.

Ogni episodio salta da un piano all’altro, così lo spettatore segue contemporaneamente la preparazione del colpo, la sua esecuzione e i tentativi di catturare i responsabili. All’inizio di ogni puntata l’agente ripete sempre la stessa regola: se un rapinatore resiste 12 giorni in libertà, l’ha fatta franca per sempre. Quei dodici giorni sono quindi il tempo massimo che ha per prenderli.

Un ladro in pensione e una banda con un esperto per ogni cosa

Il personaggio di Jamie Dornan si era ritirato e conduceva una vita tranquilla accanto alla compagna incinta, finché una serie di eventi non lo trascina di nuovo dentro un colpo. Il piano prevede di rapinare una banca di Zurigo dove è appena entrata una fortuna in contanti appartenente ad alcuni oligarchi russi. Per riuscirci servono persone che sappiano bene cosa fare, e la squadra che mette in piedi non lascia nulla al caso. C’è un maestro nello scavare tunnel, una donna che lavora dall’interno della banca e un’esperta con la passione per i treni. A completare il gruppo arriva il fratello del ladro, un tipo dal carattere esplosivo che sembra destinato a creare più di qualche grattacapo.

Sul fronte opposto Anthony Mackie interpreta un agente caduto in disgrazia, convinto che sia stato proprio il personaggio di Dornan a uccidere il suo collega. È questa voglia di vendetta a tenerlo incollato alle tracce del ladro per mezza Europa, con l’aiuto di una poliziotta svizzera che a sua volta segue la pista della banda.

Il calendario di 12 12 12 su Apple TV è già fissato e prevede un appuntamento ogni venerdì. Dopo il doppio debutto del 13 novembre con il primo e il secondo episodio, il terzo arriva il 20 novembre e il quarto il 27 novembre. Il quinto è in programma il 4 dicembre, il sesto l’11 dicembre e il settimo il 18 dicembre, mentre l’ottavo e ultimo episodio chiude la serie venerdì 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale.

Fonte: TecnoAndroid