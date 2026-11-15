Frigoriferi hackerati: Italia prima in Ue con 366 sistemi esposti

L’Italia è il Paese dell’Unione europea con il maggior numero di sistemi xweb esposti su Internet, cioè le piattaforme di Copeland e Dixell finite al centro della vicenda dei frigoriferi hackerati. Il conteggio di Censys arriva a 366 installazioni italiane raggiungibili dalla Rete, una cifra che nessun altro Stato dell’Ue riesce a superare. Il numero da solo non racconta un attacco andato a segno, ma descrive con precisione quanto sia ampia la superficie esposta nel nostro Paese.

Il dato pesa per una ragione semplice. Ogni apparato accessibile dall’esterno rappresenta una porta che qualcuno potrebbe provare ad aprire, e quando le porte sono centinaia anche il margine di rischio cresce di conseguenza. Il primato italiano non nasce da una singola grande infrastruttura ma da una diffusione capillare di queste soluzioni, che finiscono collegate alla Rete senza la necessaria protezione.

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Oltre l’attribuzione ai Pasdaran

Gli attacchi contro questi impianti sono stati ricondotti ai Pasdaran, ed è facile che il dibattito si concentri soprattutto su chi abbia materialmente colpito. Secondo Cataldo Basile del Politecnico di Torino, però, la questione più interessante sta altrove. La vera lezione di questi episodi va oltre il nome del responsabile e riguarda il modo in cui i sistemi sono stati resi vulnerabili e il tipo di danno che diventa possibile una volta ottenuto l’accesso.

Il primo elemento sottolineato dall’esperto riguarda le debolezze sfruttate. Non si parla di falle sofisticate o di tecniche fuori dalla portata dei più, bensì di problemi banali. Proprio qui sta il nodo, perché quando bastano punti deboli elementari per entrare in un impianto, il livello di difesa si abbassa parecchio e il numero di soggetti potenzialmente in grado di colpire si allarga.

C’è poi un secondo aspetto, forse meno intuitivo. Un comando legittimo, ossia un’istruzione che il sistema prevede e accetta come normale, può trasformarsi in qualcosa di dannoso. Per un attaccante non serve quindi inventare operazioni strane o forzare il funzionamento degli apparati. Basta usare le funzioni ordinarie nel momento sbagliato o con finalità diverse da quelle previste, e l’effetto può risultare comunque pesante.

Quando il display può mentire

Il terzo punto sollevato da Basile è quello che dà il titolo all’intera riflessione. Se la console di gestione viene compromessa, smette di essere uno strumento affidabile. In altre parole il display può mentire, e quello che appare sullo schermo non corrisponde necessariamente alla situazione reale dell’impianto.

La conseguenza è delicata perché chi controlla questi sistemi si basa proprio sulle informazioni mostrate dall’interfaccia per capire se tutto procede come dovrebbe. Una console manomessa mina questa fiducia alla radice, dato che i valori visualizzati potrebbero non riflettere ciò che accade davvero dentro ai frigoriferi collegati. Il rischio quindi non si limita all’intrusione in sé ma tocca la capacità stessa degli operatori di accorgersi del problema.

Le tre osservazioni dell’esperto del Politecnico di Torino si legano strettamente al dato raccolto da Censys. Debolezze banali, comandi legittimi usati in modo dannoso e interfacce non più attendibili diventano un problema concreto proprio perché in Italia i sistemi xweb di Copeland e Dixell raggiungibili da Internet sono 366, più che in qualunque altro Paese dell’Unione europea.

Fonte: TecnoAndroid